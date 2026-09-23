To νέο επαγγελματικό βήμα της Δανάης Μπάρκα: Ήθελα να ανακαλύψω ποια είμαι μακριά από την τηλεόραση

Ένα νέο επαγγελματικό βήμα έκανε η Δανάη Μπάρκα, το οποίο διαφέρει τελείως από την ενασχόλησή της με την υποκριτική και την παρουσίαση.

Μέσα από το TikTok, η ηθοποιός ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι έχει αναλάβει τη διαχείριση της ξενοδοχειακής επιχείρησης που διατηρεί η μητέρα της, η Βίκυ Σταυροπούλου, στη Μάνη.

Όπως εξήγησε, έπρεπε να περάσουν πέντε χρόνια για να κάνει πράξη το σχέδιό της, αφού οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν της επέτρεπαν να το υλοποιήσει νωρίτερα. Μέχρι στιγμής, τόνισε, ότι η πραγματικότητα έχει αποδειχθεί πολύ πιο απαιτητική απ’ ό,τι φανταζόταν.

Στο διάρκειας έντεκα λεπτών βίντεο, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι το νέο της εγχείρημα δεν σκοπεύει να αφήσει πίσω της την επαγγελματική της πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση. Με αφορμή την απόφασή της να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε κάτι άλλο, θέλησε μάλιστα να στείλει και ένα μήνυμα στον κόσμο, παροτρύνοντάς τον να ακολουθεί τα όνειρα και το ένστικτό του.

«Δεν ήξερα πώς λειτουργεί μια επιχείρηση, πόσα πράγματα κρύβονται από πίσω, πόσα πράγματα πρέπει να οργανωθούν από τον Οκτώβρη για να ανοίξει κάτι τον Μάιο. Δεν υπήρχε προσωπικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πλέον ανθρώπους. Είχε δημιουργηθεί όμως μια ομάδα, ένας πυρήνας από συνεργάτες που είχαμε. Θα σας πω ότι το αγόρι μου έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή την απόφαση, στο να καταφέρω αυτό που έλεγα χρόνια να πω “το έχουμε, πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό», είπε αρχικά.

Παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, το ξενοδοχείο παρέμενε προτεραιότητά της: «Ξαφνικά χτυπάει το κινητό μου και έρχεται η είδηση ότι ο Ζαμπέτας, δηλαδή η παράστασή μας, θα πάει περιοδεία. Ήταν νομίζω Γενάρης. Εμείς είχαμε ήδη κανονίσει και έναν γάμο, οπότε αντιλαμβάνεστε και πάλι έπεσαν όλοι μαζί. Αλλά και πάλι είπα όχι. Εμένα η προτεραιότητά μου είναι το ξενοδοχείο και μετά θα κάνω όλα τα άλλα που έχω άλλα πέντε, έξι, δεκαπέντε, σαράντα τρία όνειρα», σημείωσε.

Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε προσωπική νίκη την απόφασή της να απομακρυνθεί από την έκθεση χωρίς να κάνει δουλειές από ανάγκη, ενώ μέσα στις μεγάλες αλλαγές της ζωής της έμαθε ότι είναι έγκυος: «Την άλλη μια νίκη μου θεωρώ ότι είναι ότι μετά από τόση έκθεση είπα “ναι, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια” και δεν θα χρειάζεται να εκτίθεμαι ή να κάνω μια δουλειά απλά για να την κάνω ή να μπαίνω σε μια αρένα που δεν μου άρεσε απλά για να μπω και λοιπά. Οπότε είχα διάφορες μικρές νίκες ψυχολογικά και ανθρώπινα μέσα στη χρονιά. Μαθαίνω ότι είμαι και έγκυος. Φυσικά με πολύ χαρά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε όλες τις αλλαγές, την περιοδεία που ερχόταν, ένα νέο ξεκίνημα – στοίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου αλλά και με το αγόρι μου πια, που έγινε τρομερός σύμμαχος σε όλο αυτό για την επιχείρησή μας, έσκασε και αυτό, το οποίο δεν ήξερα τι θα μου φέρει».

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

Ακολούθως, σε έναν δύσκολο Αύγουστο με προβλήματα υγείας στο στενό της περιβάλλον και τόνισε ότι, παρά τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή της, κατάφερε να προσαρμοστεί σε μια διαφορετική καθημερινότητα. «Έρχεται και Αύγουστος, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας μήνας δύσκολος. Με κάποια θέματα υγείας, όχι δικά μου, αλλά θέματα που μας έκαναν να είμαστε στο νοσοκομείο, μετά με θέματα άλλων δικών μας ανθρώπων σημαντικά. Και εν τέλει φτάνω μέχρι εδώ για να σας πω ότι παιδιά τα καταφέραμε. Σημαίνει ότι με τα πάνω, με τα κάτω, με τις τεράστιες αλλαγές που είχε η ζωή μας, εμένα που φοβόμουν λίγο πώς θα το πάρει ο οργανισμός μου, γιατί δεν είμαι ρομπότ. Όταν έχεις συνηθίσει να σου έρχεται το μπράβο με άλλο τρόπο και ξαφνικά το μπράβο σου έρχεται ή από τον εαυτό σου ή από μια καθημερινότητα διαφορετική, από ένα πελάτη, τέλος πάντων, από μία επιτυχία της επιχείρησης, είναι εντελώς διαφορετικό», συμπλήρωσε.

Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι δεν εγκαταλείπει την υποκριτική και το τραγούδι, αλλά θεωρεί σημαντικό να μπορεί κανείς να κάνει ένα διάλειμμα όταν το έχει ανάγκη και έχει ανθρώπους που τον στηρίζουν. «Αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνω μια δουλειά που είναι το όνειρό μου. Από 15 χρονών θέλω να είμαι ηθοποιός, να τραγουδάω. Αυτό σημαίνει όμως ότι το να κάνω έναν χρόνο ή έναν χειμώνα ή δύο ή τρεις ή πέντε ή όσους έχει ο καθένας ανάγκη και έχει την τύχη και την ευλογία να μπορεί να το κάνει και να έχει είτε μία επιχείρηση είτε οικογένεια είτε ένα αγόρι ή έναν σύμμαχο που στηρίζονται σε όλο αυτό και λέει ”ναι, πάμε, θα τα καταφέρουμε”. Ήταν ένα καλοκαίρι αποκαλυπτικό».



Πλέον νιώθει διαφορετική και πιο χαρούμενη, αφού συνειδητοποίησε ότι οι δυσκολίες της ζωής μπορούν τελικά να λειτουργήσουν ως αφορμή για προσωπική εξέλιξη. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Νιώθω ότι είμαι άλλος άνθρωπος. Πολύ χαρούμενος άνθρωπος, αλλά άλλος. Θέλω και μπορώ να επικοινωνήσω κάποια πράγματα και να μοιραστώ και να στείλω ένα άλλο μήνυμα. Γενικά όμως ήθελα μέσα σε όλα αυτά που λέμε να σας τονίσω, είτε είστε στην ίδια ηλικία με εμένα, είτε είστε σε ένα γραφείο αυτή τη στιγμή που βαριέστε και πλήττεται οπουδήποτε, από εμπειρία αυτά θα σας πω, πως οι προκλήσεις που έρχονται στη ζωή μας για κάποιο λόγο έρχονται. Είναι πολύ λογικό και κανονικό να πέσεις, να κλάψεις, να θυμώσεις, να ξεσπάσεις, να έχεις νεύρα, να έχεις μια κακή μέρα. Αλλά είναι και πάρα πολύ λυτρωτικό και πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις όταν κάνεις τον απολογισμό σου, ακόμα και όταν δεν το παραδέχεσαι στους άλλους για να μη σε πουν ψώνιο ή αλαζόνα ή οτιδήποτε, όταν κοιτάς έτσι τον εαυτό σου στον καθρέφτη ότι έχεις προσπαθήσει, έχεις παλέψει και έχεις καταφέρει πράγματα τα οποία έναν χρόνο πριν αν σ’ τα έλεγαν δε θα έλεγες ότι θα τα κάνεις».



Όπως είπε στη συνέχεια, αν είχε επηρεαστεί από τα αρνητικά σχόλια για την υποκριτική ή την τηλεόραση, θα είχε χάσει σημαντικές εμπειρίες και συνεργασίες που σημάδεψαν την πορεία της. «Γιατί και εγώ αν δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, άκουγα αυτούς που έλεγαν ”Α, θα λένε όλοι η κόρη της Βίκυς”, δε θα το έκανα και θα είχα χάσει 6 χρόνια στο θέατρο μαγικά, με σπουδαίες συνεργασίες και ασύλληπτες παραστάσεις και περιοδείες. Μετά αν άκουγα αυτούς που μου λέγανε ”Α, θα κάνεις εκπομπή και τι θα λένε και ποια ποιότητα και ποια ψυχαγωγία”, δεν το έκανα ή αν άλλαζα εμένα, θα είχα χάσει επίσης 5 χρόνια συγκλονιστικά της ζωής μου, με απίστευτους ανθρώπους γύρω μου, με πολλή χαρά, με πολύ μοίρασμα και με πράγματα τα οποία ναι, καταφέραμε να κάνουμε. Τα οποία μπορεί να ξανάρθουν, αλίμονο».



Τέλος, προέτρεψε τον κόσμο να ακολουθεί το ένστικτο και τις ανάγκες του, δίνοντας προτεραιότητα στην αγάπη και τον σεβασμό προς τον εαυτό του. «Ακολούθα αυτό που λέει το ένστικτό σου και οι ανάγκες σου. Δεν είναι μόνο τα όνειρα στη μέση, είναι και οι ανάγκες. Δεν είναι όλα βασισμένα στην αποδοχή των άλλων για σένα. Το πιο σημαντικό είναι εσύ να αποδέχεσαι εσένα, να παραδέχεσαι εσένα, να αγαπάς εσένα, να αμφισβητείς εσένα, αλλά πάντα με αγάπη και σεβασμό στον εαυτό σου», κατέληξε η Δανάη Μπάρκα.