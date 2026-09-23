Νίκη: Ποιος θα βαθμολογεί τους πολίτες και ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα τους; Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις

«Ποιος έδωσε στην κυβέρνηση το δικαίωμα να συγκεντρώνει οικονομικά δεδομένα των πολιτών, να τα επεξεργάζεται, να τους κατατάσσει σε κατηγορίες και να προβλέπει εάν στο μέλλον θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους;

Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που θέτει η ΝΙΚΗ μετά τη σημερινή συνάντηση αντιπροσωπείας της με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης που εξειδικεύεται με τις ΚΥΑ 117113/2026 και 117786/2026.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη ηλεκτρονικό μητρώο. Δημιουργείται μηχανισμός αξιολόγησης οικονομικής συμπεριφοράς, ο οποίος παράγει βαθμολογία και φτάνει μέχρι την εκτίμηση της πιθανότητας μελλοντικής αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων.

Με απλά λόγια: το σύστημα δεν καταγράφει μόνο το οικονομικό παρελθόν του πολίτη. Επιχειρεί να προβλέψει και το οικονομικό του μέλλον.

Και όμως, από τη σημερινή ενημέρωση της Νίκης προέκυψε ότι δεν ζητήθηκε από την Αρχή γνωμοδότηση για τις συγκεκριμένες ΚΥΑ, ενώ ούτε οι μελέτες εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων που φέρονται να έχουν εκπονηθεί είχαν τεθεί υπόψη της», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νίκη και διερωτάται.

Ποια δεδομένα τροφοδοτούν το σύστημα; Ποιος καθορίζει τα κριτήρια βαθμολόγησης; Πώς αποφασίζεται σε ποια κατηγορία θα ενταχθεί κάθε πολίτης; Ποιος θα έχει πρόσβαση στη βαθμολογία του; Θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν ιδιωτικές επιχειρήσεις; Και τι θα συμβαίνει όταν ένας πολίτης χαρακτηρίζεται υψηλού πιστοληπτικού κινδύνου;

Η Νίκη θα απαιτήσει στη Βουλή την κατάθεση των μελετών εκτίμησης αντικτύπου και την πλήρη αποκάλυψη των κριτηρίων, των δεδομένων και των φορέων που θα αποκτούν πρόσβαση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, ο βουλευτής Σπύρος Τσιρώνης και ο εκπρόσωπος τύπου Δήμος Θανάσουλας. Την Αρχή εκπροσώπησαν ο καθηγητής και μέλος της Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης και ο γενικός διευθυντής Δρ Γιώργος Ρουσόπουλος.