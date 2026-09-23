Σχέδιο Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ επί 90 ημέρες εν μέσω διαφωνιών

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει ένα σχέδιο με βάση το οποίο θα απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ επί 90 ημέρες, παρά τις διαφωνίες που εκφράζονται στους κόλπους της αλλά και από την πετρελαϊκή βιομηχανία, υποστηρίζει ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico.

Η απαγόρευση αυτή έχει ως στόχο να πέσουν οι τιμές της ενέργειας και να δοθεί μια ώθηση στους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, λέει το Politico, που επικαλείται πέντε πηγές οι οποίες έχουν γνώση των συζητήσεων.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.