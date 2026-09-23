Ηράκλειο: 42χρονος αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι και συνελήφθη ξανά για ξυλοδαρμό του 70χρονου πατέρα του

Αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Αγιάς υπό τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης και συνελήφθη εκ νέου επειδή ξέσπασε με μπουνιές σε βάρος του 70χρονου πατέρα του. Ο λόγος για έναν 42χρονο από το Ηράκλειο Κρήτης που βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Ο 42χρονος είχε βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, αφού σύμφωνα με το cretalive.gr, στο παρελθόν είχε οδηγηθεί στη φυλακή τόσο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, όσο και για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Στο τελευταίο συμβάν, μετά από φραστικό επεισόδιο ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, καταφέροντας του μπουνιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Ο 42χρονος συνελήφθη εκ νέου και η θέση του είναι εξαιρετικά επιβαρυντική καθώς είναι υπότροπος. Την υπόθεση χειρίστηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Α.Τ. Ηρακλείου.