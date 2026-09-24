Χαλκιδική: Υπό κράτηση ο 62χρονος Ρώσος που κατηγορείται για απάτη – Δεν συναινεί στην έκδοσή του

το μεσημέρι συνελήφθη στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής Ερυθρά αγγελία από interpol Ρωσία Απάτη εγκληματική οργάνωση πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων Απο Ιανουάριο του 2022 η αγγελία Δεν συναινέσε στην έκδοση Θα αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών

Στη σύλληψη ενός 62χρονου υπήκοου Λιθουανίας – Ρωσίας προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αστυνομικές αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ρωσικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 62χρονος συνελήφθη στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, και κατηγορείται ότι διέπραξε απάτες στη Ρωσία, που σχετίζονται με πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα η απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, κι έτσι σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα θεωρείται κακούργημα. Ο 62χρονος εντοπίστηκε χτες στην Ουρανούπολη, βγαίνοντας μόλις από το Άγιο Όρος (πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα).