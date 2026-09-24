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Χωρίς νερό για τρεις ώρες αύριο περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης

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THESTIVAL TEAM

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Χωρίς νερό για τρεις ώρες θα μείνουν αύριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, από τις 9:00π.μ. έως τις 12:00μ.μ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στην συμβολή των οδών Κονταξοπούλου – Θεσσαλονίκης του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λόρδου Βύρωνος – Θεσσαλονίκης – Κονταξοπούλου – Νέστου καθώς και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.

Διακοπή νερού Θεσσαλονίκη

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