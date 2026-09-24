ΚΑΕ Άρης: Η νέα εικόνα του “Nick Gallis Hall” – “Το σπίτι μας έγινε μεγαλύτερο…” – Δείτε εικόνες και βίντεο

Μια πρώτη εικόνα από τη νέα μορφή του “Nick Galis Hall” έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΑΕ Άρης, παρουσιάζοντας φωτογραφικό υλικό από τις αλλαγές που έχουν γίνει στο ιστορικό γήπεδο.

Στις εικόνες που δημοσίευσε η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ ξεχωρίζει η νέα κερκίδα, ενώ οι φίλοι της ομάδας μπορούν να δουν και τη θέα προς το παρκέ από τα νέα καθίσματα. Παράλληλα, παρουσιάζεται και πανοραμική άποψη του Παλέ, αποτυπώνοντας τη συνολική εικόνα του ανανεωμένου χώρου.

Η ΚΑΕ Άρης συνόδευσε την ανάρτησή της στα social media με ένα σύντομο, αλλά χαρακτηριστικό μήνυμα, δίνοντας το στίγμα των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο.

«Το σπίτι μας έγινε μεγαλύτερο…», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Άρης.

Δείτε το βίντεο του Metropolis 95,5: