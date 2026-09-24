Οκτώ νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία και ζημιές σε μαιευτική κλινική

Ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε 8 ανθρώπους, σε επιθέσεις μεταξύ άλλων σε μια μαιευτική κλινική και μια γεωργική επιχείρηση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Μόσχα έχει εντείνει τον αεροπορικό της πόλεμο τους τελευταίους μήνες, αναπτύσσοντας περισσότερα από τα ταχύτερα και δυσκολότερο να αναχαιτιστούν drones της, ενώ η Ουκρανία έχει ελλείψεις σε συστήματα αναχαίτισης για βαλλιστικούς πυραύλους.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τελευταία επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

«Ενώ ο κόσμος κοιμόταν, λάμψεις από τις εκρήξεις φώτισαν τον ουρανό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram. «Για άλλη μια φορά, οι βασικοί στόχοι της επίθεσής τους ήταν το Κίεβο και πολιτικές υποδομές, πολυκατοικίες, μια μαιευτική κλινική, ενεργειακές υποδομές και εφοδιαστικές μονάδες», συμπλήρωσε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εννέα σπίτια, ένα ταχυδρομείο, αποθήκες και δεκάδες αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές στο Κίεβο.

Άλλη ρωσική επίθεση σε εγκατάσταση αποθήκευσης οπωρολαχανικών σε γεωργική επιχείρηση σε χωριό στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 12 άλλων, δήλωσαν εισαγγελείς.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της περιφέρειας του Χαρκόβου, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε το πλήγμα αυτό γύρω στις 7.35 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) κατά αποθήκης με φρούτα και λαχανικά που ανήκε σε γεωργική επιχείρηση στο χωριό Στάρα Γκνιλίτσια.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εχθρός χρησιμοποίησε πύραυλο κρουζ μικρού βεληνεκούς Banderol», δήλωσε η εισαγγελία.

Ο Banderol είναι ένα υβριδικό όπλο, που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός πυραύλου κρουζ και ενός αεριωθούμενου drone εφόρμησης. Με χαμηλό κόστος, χρησιμοποιείται μαζικά από τον ρωσικό στρατό με στόχο να καταβάλει την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Το νυχτερινό μπαράζ στην Ουκρανία έγινε με αδιευκρίνιστο αριθμό υπερηχητικών και βαλλιστικών πυραύλων, 282 drones και άλλα όπλα, δήλωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Στο Κίεβο, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν πέραν των δύο που έχασαν τη ζωή τους, ένας εκ των οποίων βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης μαιευτικής κλινικής, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Σύμφωνα με αξιωματούχους, προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου, σε παράθυρα και πόρτες, ενώ δεν τραυματίστηκαν ασθενείς ή υγειονομικοί.

Οι αρχές στη βορειοδυτική περιφέρεια Ρίβνε δήλωσαν ότι υποδομές υπέστησαν ζημιές σε νυχτερινά πλήγματα που συνεχίστηκαν έως σήμερα το πρωί, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες. Επίθεση δέχθηκε η περιφέρεια Βολίν στα σύνορα με την Πολωνία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ανεπαρκής πίεση στη Μόσχα της επιτρέπει να εξαπολύει επαναλαμβανόμενα πλήγματα.

«Τώρα, οι ΗΠΑ έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν με ισχυρό τρόπο», δήλωσε. «Χρειαζόμαστε μέσα αναχαίτισης για βαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσουμε ζωές», τόνισε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις, κέντρα εφοδιασμού και τηλεπικοινωνιών, καθώς και σκάφη που χρησιμοποιεί ο στρατός.

Στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Σέρχιι Λίσακ δήλωσε ότι σε νυχτερινά ρωσικά πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε ιατρική μονάδα και έσπασαν παράθυρα σε κοντινά σπίτια και ένα σχολείο.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, δήλωσε ότι τέσσερα ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της και τουλάχιστον ένα εξερράγη, ενώ η Ρουμανία δήλωσε ότι ένα drone συνετρίβη στο έδαφός της.

Η Πολωνία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι κινητοποίησε την αεροπορία της δύο φορές σήμερα εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.