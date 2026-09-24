Λιποαναρρόφηση-θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: “Ήταν σαν χασάπικο, πονούσα και ούρλιαζα” – Η συγκλονιστική καταγγελία 30χρονης

Μια 30χρονη γυναίκα περιγράφει την περιπέτεια που έζησε όταν συμφώνησε να υποβληθεί σε λιποαναρρόφηση σε χώρο που είδε σε διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην πρώτη επίσκεψη της υποσχέθηκαν αναίμακτη διαδικασία και χωρίς πόνο, που θα έχει μόνιμα αποτελέσματα.

«Έχω παραπάνω κιλά. Μου είπε «όσα πιο πολλά σημεία βάλεις στη μια φορά, να τελειώνεις και θα σου κάνω και καλύτερη τιμή». Μου είπε ότι πρόκειται για αναίμακτη διαδικασία που γίνεται στο ιατρείο με τοπικό αναισθητικό. Δεν ρώτησα παραπάνω. Θεώρησα ότι για να μπορούν να κάνουν τέτοια διαδικασία και εφόσον πολύ διαφημίζεται στο Facebook δεν είναι κάτι ύποπτο», καταγγέλλει η 30χρονη στην ΕΡΤ3.



Η τιμή που συμφωνήθηκε ήταν 2.400 ευρώ με προκαταβολή 500 ευρώ σε μετρητά.



«Πήγα μια τρίτη φορά να δώσω την προκαταβολή. Νόμιζα ότι ήταν με κάρτα. Δεν κουβαλάω λεφτά επάνω μου, ειδικά όταν πρόκειται για 500 ευρώ. Μια προκαταβολή, ποσό μάλλον για όλο το ποσό που ήταν 2.400, όπως μου είπε. Με συνόδευσε μια κυρία μέχρι το ΑΤΜ», συνεχίζει η γυναίκα.

Την ημέρα της επέμβασης και αφού είχε καταβάλλει όλο το ποσό η νεαρή γυναικα ανακάλυψε ότι η αναίμακτη λιποαναρρόφηση θα γίνονταν σε ένα γραφείο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει στην ΕΡΤ, ο χώρος ήταν ακατάλληλος, καθώς εκεί υποδέχονταν τους ασθενείς για να συζητήσουν.



«Έρχεται η ημέρα του ραντεβού, έρχεται η γιατρός, με πηγαίνουν στο γραφείο και μου λένε θα γίνει εδώ. Ήταν ένα γραφείο ιατρικό, στο οποίο εκεί υποδέχονταν τους ασθενείς. Καμία απολύτως αποστείρωση. Υπήρχε το μηχάνημα. Δεν ήταν καν φουλ εξοπλισμένο. Αυτό το κρεβάτι. Ήταν πολύ απλό. Πίσω από το χειρουργικό κρεβάτι υπήρχε κάτι σαν συρταριέρα και πάνω εκεί υπήρχε μια τσίγκινη λεκάνη, στην οποία η κυρία αραίωνε την ξυλοκαΐνη, έβαζε φυσιολογικό ορό μέσα. Ήταν να το πω σαν χασάπικο. Εκείνη την ώρα είχα κοκκαλώσει. Απορώ με τον εαυτό μου πώς δεν σηκώθηκα να φύγω».



Η επέμβαση άρχισε, ωστόσο το αναισθητικό, όπως καταγγέλλει η 30χρονη, δεν επέδρασε με αποτέλεσμα να αισθάνεται φρικτούς πόνους.



«Ξεκινάει η επέμβαση και πονάω. Της λέω «τόσο πολύ θα πονάω» και λέει «δεν κατάλαβες, δεν έχω ξεκινήσει, σου περνάω το αναισθητικό. Ένιωθα τα πάντα, έβλεπα τα πάντα, δεν υπήρχε διαχωριστικό. Έβλεπα το μηχάνημα που τραβούσε το λίπος, ειδικά όταν ήμουν ανάσκελα. Ένιωθα τη βελόνα μέσα στην κοιλιά μου. Ήταν περίπου 30 εκατοστά. Με τρύπησαν συνολικά σε 18 σημεία. Πονούσα, ούρλιαζα. Μου έλεγε «ούρλιαζε, δεν υπάρχει θέμα, δεν πειράζει, ας μας ακούνε οι έξω».



Η νεαρή γυναίκα, όπως αναφέρει, επί δύο ώρες ανέχτηκε τον υπερβολικό πόνο που ένιωθε, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία.



«Έτσι όπως μου το είχαν περιγράψει δεν περίμενα ότι θα είναι έτσι όλη η διαδικασία. Θα μπορούσα κάλλιστα απ’ τον πόνο να είχα πάθει ανακοπή. Δόξα τω Θεώ έχω μεγάλη ανοχή στον πόνο και κατάφερα και το άντεξα», σημείωσε.

Η ίδια ακόμη και σήμερα παραμένει σε σοκ και μιλά για την πιο τραυματική εμπειρία της ζωής της.