Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 29χρονου άνδρα χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας Ζ συνέλαβαν τον 29χρονο καθώς τον έπιασαν να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι δίχως να έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

Ο 29χρονος κατά τον αστυνομικό έλεγχο αρνήθηκε να συνεργαστεί.