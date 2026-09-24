Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 29χρονου άνδρα χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας Ζ συνέλαβαν τον 29χρονο καθώς τον έπιασαν να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι δίχως να έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.
Ο 29χρονος κατά τον αστυνομικό έλεγχο αρνήθηκε να συνεργαστεί.
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