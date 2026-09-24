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Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 24 Σεπτεμβρίου

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου:

622 Ολοκληρώνεται η Εγίρα, δηλαδή η μετοικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, κατά το «ουδείς προφήτης στον τόπο του». Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.

1828 Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυδρομική Υπηρεσία, με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.

1834 Αρχίζει στο Ναύπλιο η «Δίκη των Δικαστών» Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.

1869 «Μαύρη Παρασκευή» στις ΗΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. O Τζέι Γκουλντ και ο Τζέιμς Φισκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street, με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.

1948 Ο γιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσικλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.

Γεννήσεις

1882 Καρλ Ραπ, Γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. (Θαν. 26/5/1962)

1924 Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Θαν. 7/9/2015)

1937 Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. (Θαν. 11/1/2018)

Θάνατοι

1845 Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και «Φιλικός». (Γεν. 1784)

1920 Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπώλης, γνωστός και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. (Γεν. 18/5/1846)

2004 Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, Γαλλίδα συγγραφέας. («Καλημέρα θλίψη») (Γεν. 21/6/1935).

Γιορτάζουν
Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτώ.

Επέτειοι
Ημέρα Ενημέρωσης για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία

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