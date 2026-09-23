ΣΥΡΙΖΑ: Η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση

Την θέση ότι η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση, υποστήριξαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην ενημέρωση των δημοσιογράφων στα γραφεία της Κουμουνδούρου, παραθέτοντας στοιχεία και πίνακες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης – στην οποία συμμετείχαν ο γραμματέας της Κ.Ε. Νίκος Παππάς, ο βουλευτής Γιάννης Καριπίδης, ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο Εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μελίδης- υποστήριξαν πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το μόνο κόμμα που θέτει τα ζητήματα της ακρίβειας και του πληθωρισμού με ξεκάθαρο τρόπο και προτείνει λύσεις πλήρως τεκμηριωμένες, που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα.

Παρουσίασαν στοιχεία για να στηρίξουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ευνοεί με την πολιτική της την άνοδο των τιμών.

Συγκεκριμένα, στη συζήτηση παρουσιάστηκαν τα εξής:

Πίνακας με τις χώρες της Ε.Ε. που έχουν προχωρήσει σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, από την άνοιξη και μετά.

-Πίνακας ο οποίος δείχνει πως οι Έλληνες πολίτες καταβάλλουν το υψηλότερο ποσοστό του μισθού τους για βενζίνη, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

-Πίνακας ο οποίος δείχνει ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα είχε την υψηλότερη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης μεταξύ 14 χωρών της Ε.Ε., η οποία μάλιστα ήταν και υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

-Πίνακας με τα κέρδη των διυλιστηρίων της χώρας, στον οποίο φαίνεται ξεκάθαρα η εκτόξευσή τους την τελευταία πενταετία.

-Πίνακας με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που επιβάλλεται στη βενζίνη και το πετρέλαιο στην Ελλάδα, ο οποίος δείχνει ότι στη βενζίνη η επιβάρυνση αγγίζει τα 70 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή είναι κατά 95% υψηλότερη από το ευρωπαϊκό ελάχιστο. Συνεπώς, υπάρχει περιθώριο μείωσης που φτάνει τα 34,1 λεπτά ανά λίτρο.

-Πίνακας που δείχνει την εξέλιξη της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ από το 2019 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον οποίο αυτή έχει αυξηθεί κατά 53%, γεγονός που αποτυπώνει τις επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν στοιχεία για την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που αφορά την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από τη διύλιση πετρελαίου. Επίσης στοιχεία που αφορούν την αξιοποίηση του ΕΦΚΑ ως θεσμικού επενδυτή, με παραδείγματα από χώρες του εξωτερικού που έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες κινήσεις.