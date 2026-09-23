Συνάντηση Γεραπετρίτη – Σαφάντι στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων, ενώ συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στη διατήρηση στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδας και Ιορδανίας, μεταξύ άλλων μέσω του τριμερούς σχήματος συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας.