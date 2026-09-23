Γιώργος Λιάγκας κατά Στάθη Σχίζα για Σταύρο Φλώρο: “Δεν κάνεις αυτή τη δήλωση, είναι επικίνδυνος”

Έντονα αντέδρασε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού, με αφορμή τη δήλωση που έκανε ο Στάθης Σχίζας για τον Σταύρο Φλώρο και η οποία προκάλεσε συζήτηση στις τηλεοπτικές εκπομπές το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο παρουσιαστής διαφώνησε σε υψηλούς τόνους με την τοποθέτηση του πρώην νικητή του Survivor, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον Σταύρο Φλώρο μετά τη δημοσιοποίηση της επίμαχης δήλωσης.

«Καταλάβατε γιατί τα παιδιά αυτά που ξεχωρίζουν, πολλές φορές είναι ηλίθιοι; Και τον λέω ηλίθιο εγώ. Δεν κάνεις αυτή τη δήλωση. Άντε να βγάλω την ηλιθιότητα και ζητώ συγγνώμη, δε μπορεί ένας αφελής να είναι πρότυπο. Δεν κάνεις τέτοια δήλωση. Τότε είναι επικίνδυνος. Επειδή πήρε ο ίδιος λεφτά από τον Ατζούν, βγαίνει και λέει για ένα παιδί που έχει χάσει το πόδι του…» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Τη διαφωνία του με όσα είπε ο Στάθης Σχίζας εξέφρασε και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, σχολιάζοντας: «Έχει απογοητευτικά άδικο», ενώ και η Φωτεινή Πετρογιάννη σημείωσε πως, κατά την άποψή της, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει η συγκεκριμένη δήλωση.

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στη συνέχεια στην επικοινωνία που είχε με τον Σταύρο Φλώρο. Όπως μετέφερε στον αέρα της εκπομπής, ο τελευταίος ενημερώθηκε για όσα είπε ο Στάθης Σχίζας και, κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους ανταλλαγής μηνυμάτων, του απέστειλε δύο ιδιαίτερα σκληρές φωτογραφίες από τον τραυματισμό του.

Τι είχε δηλώσει ο Στάθης Σχίζας

Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα προκλήθηκε από όσα είχε αναφέρει ο Στάθης Σχίζας σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου, όταν ρωτήθηκε για τον Σταύρο Φλώρο και τη στάση του απέναντι στην παραγωγή.

«Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας. Αλλά με το τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δε νομίζω ότι θα βγει κάτι. Άποψή μου. Θα το πω λίγο λαϊκά. Χέρι που σε έχει ταΐσει, δεν πρέπει να το δαγκώνεις. Και νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πάρα πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει η συγκεκριμένη παραγωγή. Γιατί είδα και κάποιες άλλες δηλώσεις που την έπεσαν στην εταιρεία. Δεν υπάρχει λόγος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στάθης Σχίζας.