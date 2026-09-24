ΙΣΑ για τους δυο γιατρούς του Κολωνακίου: “Ήθελαν να κρυφτούν, γι’ αυτό έκαναν πλασμαφαιρέσεις εκτός ωραρίου Παρασκευή και Σαββατοκύριακα”

Περισσότερα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο αναφορικά με τους γιατρούς που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα έκαναν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επί της οδού Καρνεάδου.

Μιλώντας στο ERTnews, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη ανέφερε ότι κατά τoν έλεγχο του ΙΣΑ στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, προέκυψαν περαιτέρω πληροφορίες για την παράνομη χρησιμοποίησή του στο ιατρείο.

Εκτός από την καταγραφή για τα 42 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα στον Γιώργο Μαζωνάκη, προέκυψε ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιούνταν τόσο σε ώρες που το ιατρείο ήταν τυπικά κλειστό, όσο και τα Σαββατοκύριακα που δεν λειτουργούσε.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου το μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε στις 23:30, παρότι το ιατρείο εμφανίζεται να λειτουργούσε από τις 9:00 έως τις 21:00 τις καθημερινές, ενώ το ίδιο έγινε άλλη μία φορά την επόμενη ημέρα (στις 18:21) και άλλες τρεις φορές την Κυριακή 30 Αυγούστου (11:17, 15:45, 20:36).

«Φαίνεται ότι έγιναν οι έλεγχοι. Και έγιναν και άμεσα, το 2025. Το πολύ σημαντικό είναι και το 2026, αφού κατατέθηκαν τα τιμολόγια με τα οποία προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον ΙΣΑ και ήρθε η τριμελής επιτροπή και έκανε τον έλεγχο το βράδυ του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν ανοίχτηκε ο χώρος για να γίνει εκείνη τη στιγμή ο έλεγχος. Το άλλο πρωί η επιτροπή κατάφερε να βρει πολύ σημαντικά στοιχεία, που αποδεικνύουν πώς δρούσαν όλο αυτό το διάστημα. Δρούσαν με έναν τρόπο μυστικό, επειδή ήξεραν ότι αυτό που έκαναν ήταν παράνομο. Έτσι πράττουν οι περισσότεροι απατεώνες», επεσήμανε η δικηγόρος.

«Ήθελαν να κρυφτούν, ποτέ δεν έλαβαν έγκριση από τον ΙΣΑ»

Επιπλέον, η κ. Φραγκάκη εξήγησε πως το γεγονός ότι οι γιατροί χρησιμοποιούσαν το μηχάνημα εκτός ωραρίου δείχνει ότι ήθελαν να κρυφτούν, καθώς δεν είχαν λάβει έγκριση από τον ΙΣΑ.

«Ήθελαν να κρυφτούν. Ήξεραν ότι δεν έχουν την έγκριση από τον ΙΣΑ, παρά τα ψέματα που έχουν αναφερθεί μέσα στα πλαίσια να φανεί ότι είχαν πάρει έγκριση. Ποτέ δεν έλαβαν έγκριση από τον ΙΣΑ. Το χρησιμοποιούσαν παρανόμως. Επειδή το ήξεραν το χρησιμοποιούσαν Κυριακή, Σάββατο και την Παρασκευή το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η νομική εκπρόσωπος του ΙΣΑ σημείωσε πως έγιναν πολλοί έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, καθώς «30 άνθρωποι πρέπει να ελέγξουν 16.500 ιατρεία».