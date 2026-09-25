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Μαρέβα Μητσοτάκη για Γλυπτά Παρθενώνα: “Είναι δύο μισά ενός ακρωτηριασμένου ναού, μία διόρθωση που έχει καθυστερήσει πολύ”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στο ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα παρεμβαίνει με ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, με αφορμή τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο.

«Ένα δάνειο και ένας ακρωτηριασμένος ναός δεν είναι το ίδιο πράγμα», γράφει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η περίπτωση της Ταπισερί δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των Γλυπτών.

Η παρέμβασή της έρχεται μία ημέρα μετά το άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian, στο οποίο ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε επίσης την Ταπισερί της Μπαγιέ για να υποστηρίξει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των Γλυπτών στην Αθήνα.

«Η μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο είναι πράγματι μια νίκη της πολιτισμικής συνεργασίας – αλλά είναι ένα αυτοτελές έργο τέχνης, όχι ένα αρχιτεκτονικό σύνολο κομμένο στα δύο», αναφέρει στην ανάρτησή της.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη συνεχίζει: «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα δύο μισά ενός και μόνου ναού. Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου που δεν έπρεπε ποτέ να είχε διαμελιστεί».

Στην αγγλική εκδοχή της ανάρτησης προσθέτει ότι η επανένωση «δεν αφορά το άνοιγμα των ασκών του Αιόλου ή το άδειασμα των μουσείων», αλλά την αποκατάσταση της ακεραιότητας ενός συγκεκριμένου μνημείου.

Κλείνει μάλιστα με τρεις σύντομες φράσεις: «Μία περίπτωση. Ένα μνημείο. Μία αποκατάσταση που έχει καθυστερήσει πολύ».

Γλυπτά Παρθενώνα Μαρέβα Μητσοτάκη

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