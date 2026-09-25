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Κατερίνα Καινούργιου: Είχα πάρει τα φάρμακα της εξωσωματικής, τα είχα βάλει στο ψυγείο και τελικά έμεινα έγκυος φυσιολογικά

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THESTIVAL TEAM

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Σε μία ακόμη προσωπική αναφορά στην περίοδο της εγκυμοσύνης της προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 2026 μέσα από τη «Super Κατερίνα», κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με την Άννα Πρέλεβιτς.

Η παρουσιάστρια γύρισε τον χρόνο πίσω στο καλοκαίρι του 2025, όταν έμεινε έγκυος στην κόρη της, αποκαλύπτοντας ότι βρισκόταν ένα βήμα πριν ξεκινήσει εξωσωματική και είχε ήδη προμηθευτεί τα απαραίτητα φάρμακα.

«Εμείς ήμασταν στο τσακ να μπούμε στην εξωσωματική», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου, με την Άννα Πρέλεβιτς να της απαντά: «Ναι, το θυμάμαι. Και τελικά έμεινες έγκυος φυσιολογικά».

«Σκέψου, εγώ είχα πάρει τα φάρμακα της εξωσωματικής. Τα είχα βάλει στο ψυγείο και μου λέει ο γιατρός “εντάξει, τώρα το καλοκαίρι χαλάρωση, ξεκινάμε από Σεπτέμβριο”», αποκάλυψε η παρουσιάστρια, η οποία τελικά έμεινε έγκυος πριν χρειαστεί να ξεκινήσει τη διαδικασία.

Με αφορμή την αποκάλυψη της παρουσιάστριας, η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε και για τη δική της εμπειρία, εξηγώντας ότι μετά την αποβολή που είχε βιώσει παρακολουθούσε συστηματικά τον κύκλο της και χρησιμοποιούσε τεστ ωορρηξίας.

«Είχα μπει σε μια διαδικασία, ειδικά μετά την αποβολή, να αγοράσω τεστ ωορρηξίας. Κοιτούσα ποια μέρα είμαι και μου λέει κάποια στιγμή ο γιατρός μου “έτσι δεν θα μείνεις έγκυος ποτέ. Δηλαδή δεν έρχονται έτσι τα παιδιά. Θέλω να πετάξεις τα τεστ. Δεν θέλω πια καν να το σκέφτεσαι”», ανέφερε.

«Ο άντρας μου έλεγε πραγματικά “μην το σκέφτεσαι, θα μείνεις ξανά. Δηλαδή μην ανησυχείς”. Και τελικά έμεινα. Πραγματικά, δηλαδή, δεν το σκεφτόμουν», συμπλήρωσε η Άννα Πρέλεβιτς.

Κατερίνα Καινούργιου

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