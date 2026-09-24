Χούθι: Επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Ριάντ και εγκαταστάσεις της Aramco στη Γιανμπού

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον «ευαίσθητου στόχου» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στο λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε πως αναχαίτισε έξι βαλλιστικούς πυραύλους τους οποίους εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον της επαρχίας Ταΐφ και του λιμανιού Γιανμπού.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν αναφέρθηκαν σε επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ ούτε σε θύματα ή ζημιές στην Ταΐφ ή στο Γιανμπού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ