MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Χούθι: Επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Ριάντ και εγκαταστάσεις της Aramco στη Γιανμπού

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον «ευαίσθητου στόχου» στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco στο λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε πως αναχαίτισε έξι βαλλιστικούς πυραύλους τους οποίους εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον της επαρχίας Ταΐφ και του λιμανιού Γιανμπού.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν αναφέρθηκαν σε επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ ούτε σε θύματα ή ζημιές στην Ταΐφ ή στο Γιανμπού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χούθι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Εφιαλτική πτήση για 25χρονη – Κάθισε δίπλα σε επιβάτη που αυνανιζόταν

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Νίκος Απέργης: Είμαι αρρωστοφοβικός, η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το €1.000.000

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τα έκαναν γυαλιά-καρφιά σε νοσοκομείο – Επιτέθηκαν σε εργαζόμενες για την απομάκρυνση του παιδιού τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Υπόθεση Μαζωνάκη: Του χορήγησαν μέθη με προποφόλη και έψαχναν αντίδοτο ενώ δεν υπάρχει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Συνάντηση Σαββίδη με τους επικεφαλής των ακαδημιών