Το Νο1 λάθος που κάνεις όταν οι άλλοι “κατεβάζουν ρολά” μετά από καβγά

Η παγωμένη σιωπή που απλώνεται ξαφνικά μετά από έναν καβγά. Εκεί που περιμένεις μια απάντηση, το μόνο που εισπράττεις είναι ένα απόλυτο «κενό». Το κινητό μένει βουβό, οι πόρτες κλείνουν και εσύ μένεις να αναρωτιέσαι αν είπες κάτι λάθος, αν πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη ή αν η σχέση σας μόλις τελείωσε.

Η λεγόμενη «τακτική της σιωπής» (silent treatment) είναι ένα από τα πιο επώδυνα και στρεσογόνα μοτίβα στις ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει όμως μια τεράστια ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που χρειάζεται χρόνο για να ηρεμήσει και σε κάποιον που χρησιμοποιεί τη σιωπή ως όπλο τιμωρίας. Ψυχολόγοι και θεραπευτές ζευγαριών εξηγούν πώς θα αποκωδικοποιήσεις τη στάση του άλλου και ποια είναι τα σωστά βήματα για να διαχειριστείς την κατάσταση χωρίς να χάσεις την αξιοπρέπειά σου.

Πώς ξεχωρίζει το υγιές διάλειμμα από το «καψώνι» της σιωπής

Η διαφορά δεν βρίσκεται στο αν κάποιος απομακρύνεται, αλλά στο πώς το κάνει.

Το υγιές διάλειμμα: Ο άλλος νιώθει συναισθηματικά κατακλυσμένος και σου λέει καθαρά: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο να ηρεμήσω για να μην πούμε κουβέντες που θα μετανοιώσουμε. Ας το συζητήσουμε το βράδυ». Σου δίνει έναν σκοπό και ένα χρονικό όριο. Σου στέλνει το μήνυμα: «Είμαι ακόμα εδώ, απλά φροντίζω τον εαυτό μου».

Το silent treatment: Ο άλλος εξαφανίζεται χωρίς καμία εξήγηση, αρνείται την οπτική επαφή ή τα μηνύματα και σε αφήνει στο σκοτάδι. Αυτό γεννά άγχος, απόρριψη και αβεβαιότητα.

Πολλές φορές, βέβαια, οι άνθρωποι σωπαίνουν επειδή φοβούνται τη σύγκρουση ή δεν έμαθαν ποτέ να διαχειρίζονται δύσκολα συναισθήματα. Άλλες φορές, όμως, η σιωπή χρησιμοποιείται συνειδητά ως μοχλός πίεσης για να υποχωρήσεις και να ζητήσεις συγγνώμη.

Πώς να συμπεριφερθείς όταν κάποιος «κατεβάζει ρολά» μετά από έναν καβγά

Στείλε ένα καθαρό μήνυμα και σταμάτα να κυνηγάς

Όταν ο άλλος «κατεβάζει ρολά», η πρώτη σου αντίδραση είναι ο πανικός. Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο 10 φορές, να στείλεις σεντόνια στο WhatsApp ή ακόμα και να ζητήσεις συγγνώμη για πράγματα που δεν έκανες, μόνο και μόνο για να σπάσεις τη σιωπή.

Μην το κάνεις. Το να κυνηγάς τον άλλον επιδεινώνει το πρόβλημα. Όσο εσύ πιέζεις για ακαριαία λύση, τόσο ο άλλος ορθώνει μεγαλύτερους τοίχους.

Τι να κάνεις εναλλακτικά:

Ονόμασε αυτό που συμβαίνει με ψυχραιμία: Στείλε ένα μόνο καθαρό μήνυμα. Πες: «Βλέπω ότι έχεις κλειστεί στον εαυτό σου. Θέλω να καταλάβω τι συμβαίνει, αλλά δεν θέλω να σε πιέσω αν χρειάζεσαι χώρο. Πότε μπορούμε να μιλήσουμε;»

Στείλε ένα μόνο καθαρό μήνυμα. Πες: «Βλέπω ότι έχεις κλειστεί στον εαυτό σου. Θέλω να καταλάβω τι συμβαίνει, αλλά δεν θέλω να σε πιέσω αν χρειάζεσαι χώρο. Πότε μπορούμε να μιλήσουμε;» Σταμάτα εκεί: Μην στείλεις δεύτερο μήνυμα. Διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Μην στείλεις δεύτερο μήνυμα. Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Στρέψε την προσοχή στον εαυτό σου: Διοχέτευσε το άγχος σου αλλού. Βγες μια βόλτα, πάρε τηλέφωνο έναν φίλο, ασχολήσου με κάτι που σε ηρεμεί. Μην κολλάς στην οθόνη του κινητού σου περιμένοντας μια ειδοποίηση. Mην επιτρέπεις στη σιωπή του άλλου να ορίζει αν είσαι καλά.

Βάλτε κανόνες για την επόμενη φορά

Όταν τα πνεύματα ηρεμήσουν και η επικοινωνία αποκατασταθεί, μην κάνεις το λάθος να προσποιηθείς ότι δεν συνέβη τίποτα. Αν δεν συζητήσετε το μοτίβο, θα επαναληφθεί στον επόμενο καυγά.

Ξεκίνα με περιέργεια, όχι με επίθεση: Ρώτησε: «Μπορείς να με βοηθήσεις να καταλάβω τι ένιωθες εκείνη τη στιγμή που απομακρύνθηκες;»

Ρώτησε: «Μπορείς να με βοηθήσεις να καταλάβω τι ένιωθες εκείνη τη στιγμή που απομακρύνθηκες;» Εξήγησε τον αντίκτυπο: Πες καθαρά: «Δεν έχω πρόβλημα να κάνουμε ένα διάλειμμα όταν τσακωνόμαστε, αλλά όταν εξαφανίζεσαι χωρίς να ξέρω αν θα ξαναμιλήσουμε, νιώθω τεράστιο άγχος. Χρειάζομαι ένα χρονικό όριο».

Πες καθαρά: «Δεν έχω πρόβλημα να κάνουμε ένα διάλειμμα όταν τσακωνόμαστε, αλλά όταν εξαφανίζεσαι χωρίς να ξέρω αν θα ξαναμιλήσουμε, νιώθω τεράστιο άγχος. Χρειάζομαι ένα χρονικό όριο». Συμφωνήστε σε μια «λέξη-κλειδί»: Ορίστε από πριν πώς θα ζητάτε timeout (π.χ. μια συγκεκριμένη φράση ή λέξη). Συμφωνήστε πόσο θα διαρκεί το διάλειμμα και ποιος θα πρωτοξεκινήσει τη συζήτηση μετά.

Πότε η σιωπή είναι red flag;

Ένα μεμονωμένο περιστατικό με «καψόνι σιωπής» δεν καταστρέφει μια σχέση. Αυτό που έχει σημασία είναι το συνολικό μοτίβο.

Αν μετά από κάθε διαφωνία ο άλλος σε τιμωρεί με μέρες σιωπής, αν η επανασύνδεση απαιτεί πάντα από εσένα να καταπιέζεις τα συναισθήματά σου, ή αν νιώθεις ότι χειραγωγείσαι συστηματικά, τότε η σιωπή δεν είναι τρόπος ηρεμίας — είναι μορφή συναισθηματικού ελέγχου.

Οι υγιείς σχέσεις αφήνουν χώρο στα άτομα να ηρεμήσουν, αλλά δεν αφήνουν ποτέ τον έναν να διαχειρίζεται ολομόναχος την τιμωρητική αβεβαιότητα του άλλου.

Πηγή: ladylike.gr