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Πεσκόφ: Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν και Τραμπ τον Δεκέμβριο

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Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Πούτιν σε συνάντηση της Ομάδας των Είκοσι (G20) που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπου θα μπορούσε να έχει μια συνάντηση κορυφής με τον Τραμπ, δήλωσε χθες, Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ερωτηθείς τι μπορεί να συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γι’ αυτό. Δεν έχει ληφθεί ακόμα καμιά απόφαση. Βεβαίως εκτιμάμε αυτού του είδους την πρόσκληση, αναγνωρίζουμε την αξία της και θα εξετασθεί και θα υπάρξει συντονισμός, μετά τα οποία θα ληφθεί η αρμόζουσα απόφαση».

Ο Τραμπ προσπαθεί, αφότου επέστρεψε πέρυσι τον Ιανουάριο στον Λευκό Οίκο, να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς όμως επιτυχία.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη θέση της Ρωσίας ότι επιδιώκει μια ειρηνική διευθέτηση και όχι μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης σήμερα ότι θεωρεί παράνομη και μορφή κλοπής την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταβιβάσει στην Ουκρανία έσοδα από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Τον Αύγουστο η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα δώσει στο Κίεβο 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ που θα πάρει από τόκους καταθέσεων, μέρος των οποίων είναι περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει από την ΕΕ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Ντμίτρι Πεσκόφ

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