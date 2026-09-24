ΠΑΟΚ-Παρτιζάν: Γιορτάζουν τα 100 χρόνια του Δικεφάλου με φιλικό στην Τούμπα

«Ίδια χρώματα, ίδια θρησκεία». Το σύνθημα που ενώνει ΠΑΟΚ και Παρτιζάν γίνεται πράξη, καθώς οι δύο αδελφοποιημένοι σύλλογοι θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια ζωής του Δικεφάλου με φιλικό παιχνίδι στην Τούμπα στις 14 Νοεμβρίου.

Ένα παιχνίδι που είχε συμφωνηθεί στο περιθώριο της μεταγραφής Ούγκρεσιτς.

Ο φιλικός αγώνας έγινε γνωστός από τους δύο συλλόγους επίσημα.

Στην σχετική ανακοίνωσή του, ο επίσημος ΠΑΟΚ, αναφέρει:

“Στις 14 Νοεμβρίου, ο ΠΑΟΚ και η Παρτίζαν συναντιούνται ξανά, αυτή την φορά στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που ξεπερνά τα όρια μιας απλής ποδοσφαιρικής αναμέτρησης.

Οι δύο σύλλογοι συνδέονται εδώ και δεκαετίες με μια ξεχωριστή και διαχρονική φιλία, έναν δεσμό που έχει χτιστεί πάνω σε κοινές αξίες, κοινά χρώματα και μια αμοιβαία αγάπη που ξεπερνά το ποδόσφαιρο. Δύο λαοί, δύο φανέλες, μία κοινή καρδιά. Η σχέση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν αποτελεί έναν ιδιαίτερο δεσμό που υπερβαίνει τις αποστάσεις και τα σύνορα, ενώ κάθε νέα συνάντηση των δύο συλλόγων αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να αναδειχθεί αυτή η μοναδική σύνδεση. Στις 14/11, η ιστορία γράφεται ξανά. Ένα παιχνίδι, ένας διαχρονικός δεσμός, μία κοινή αγάπη”.

Από την πλευρά τους, οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου σημειώνουν:

«100 χρόνια ΠΑΟΚ: Η Παρτιζάν επισκέπτεται την αδελφή ομάδα της στη Θεσσαλονίκη.

Στις 14 Νοεμβρίου, οι ποδοσφαιριστές της Παρτιζάν θα δώσουν φιλικό αγώνα με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εορτασμών για το μεγάλο ιωβηλαίο του ελληνικού συλλόγου -τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του.

Κατόπιν πρόσκλησης του ΠΑΟΚ, η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ιστορικά στενά συνδεδεμένων συλλόγων θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και θα αποτελέσει ένα νέο κεφάλαιο στη μακρόχρονη φιλία μεταξύ των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου και της Θεσσαλονίκης.

Η σχέση των δύο συλλόγων αποκτά ιδιαίτερη διάσταση χάρη στη φιλία δεκαετιών που συνδέει τους οπαδούς τους. Τα κοινά ασπρόμαυρα χρώματα, ο αμοιβαίος σεβασμός και οι στενοί δεσμοί των φιλάθλων έκαναν τις προηγούμενες αναμετρήσεις Παρτιζάν και ΠΑΟΚ να ξεπεράσουν προ πολλού τα όρια ενός απλού φιλικού αγώνα και να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία, τόσο εντός αγωνιστικού χώρου όσο και στις κερκίδες.

Η Παρτιζάν και ο ΠΑΟΚ έχουν αναμετρηθεί σε φιλικά παιχνίδια δύο φορές μέχρι σήμερα. Η πρώτη αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2008 στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Οκτώ χρόνια αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου 2016, η Παρτιζάν φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ στο Βελιγράδι. Παρουσία περισσότερων από 15.000 θεατών στο γήπεδο της οδού Χούμσκα -ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν μεγάλος αριθμός οπαδών του συλλόγου της Θεσσαλονίκης- επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ο ιδιαίτερος δεσμός των δύο ασπρόμαυρων ομάδων.

Ο αγώνας εκείνος έμεινε επίσης στη μνήμη για μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της Παρτιζάν: ο Σάσα Ίλιτς αγωνίστηκε τότε για 791η φορά με την ασπρόμαυρη φανέλα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του θρυλικού Μόμτσιλο «Μότσε» Βούκοτιτς.

Δέκα χρόνια μετά, η Παρτιζάν επισκέπτεται ξανά τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά, η περίσταση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει έναν αιώνα ζωής και η Παρτιζάν έχει την τιμή να συμμετέχει στους μεγάλους εορτασμούς, στο πλευρό της αδελφής ομάδας της».