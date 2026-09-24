Νέα έξαρση γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο: Στο μικροσκόπιο του ΕΟΔΥ το νερό και το δίκτυο ύδρευσης

Νέα έξαρση γαστρεντερίτιδας καταγράφεται στη Ρόδο, με τον ΕΟΔΥ να έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό της αιτίας των κρουσμάτων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η κατάσταση του δικτύου ύδρευσης του νησιού.

Τα περιστατικά συνεχίζονται τις τελευταίες εβδομάδες, με αρκετούς ασθενείς να απευθύνονται στο Νοσοκομείο Ρόδου, στα Κέντρα Υγείας και σε ιδιώτες γιατρούς. Τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο μετά την απόφαση να μεταφερθεί εκτός Ρόδου το Super Cup μπάσκετ, που ήταν προγραμματισμένο για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση συνδέθηκε με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσίασαν μέλη των αποστολών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ μετά τη διαμονή τους στο νησί για τουρνουά. Οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο και είχαν κοινό χώρο σίτισης.

Ωστόσο, τα περιστατικά στον γενικό πληθυσμό της Ρόδου συνεχίζονται ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο περιστατικό, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξημένη ανησυχία.

Πάνω από 800 περιστατικά τον Αύγουστο

Η έκταση του προβλήματος αποτυπώνεται στα στοιχεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Τον Αύγουστο του 2026 οι προσελεύσεις ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας ξεπέρασαν τις 800, χωρίς να υπολογίζονται τα παιδιατρικά περιστατικά.

Ο αριθμός είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 201 περιστατικά.

Η πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, είχε αναφέρει ότι καθημερινά εξετάζονταν στο νησί δεκάδες ασθενείς με αντίστοιχα συμπτώματα, ενώ είχε συστήσει τη χρήση εμφιαλωμένου νερού σε περιοχές όπου υπήρχαν αμφιβολίες για την ποιότητα του δικτύου.

Οι έλεγχοι του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ ζήτησε νέες δειγματοληψίες από το δίκτυο ύδρευσης της Ρόδου, αλλά και από γεωτρήσεις, πηγές και δεξαμενές που τροφοδοτούν την περιοχή.

Παράλληλα, ζήτησε όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν από τον Μάιο έως τον Αύγουστο στο δίκτυο ύδρευσης, τον βιολογικό καθαρισμό και τα θαλάσσια ύδατα, καθώς και τις μετρήσεις χλωρίωσης του νερού.

Μέχρι στιγμής η αιτία της έξαρσης δεν έχει αποσαφηνιστεί. Σε ορισμένα δείγματα έχει εντοπιστεί νοροϊός, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και πιθανή μετάδοση μέσω του νερού, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει επιβεβαιωμένη σύνδεση.

Πηγή: dimokratiki