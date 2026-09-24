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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 37χρονου διακινητή – Έκρυβε στο πορτ μπαγκάζ τρεις αλλοδαπούς, έδωσαν για τη μεταφορά τους 3.800 ευρώ

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 37χρονου Ρουμάνου, χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Σε βάρος του ανωτέρω σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Καβάλας – Θεσσαλονίκης, πλησίον του οικισμού Γερακαρού, ενώ όταν πραγματοποιήθηκαν σήματα για διενέργεια ελέγχου, εκείνος δε συμμορφώθηκε σε αυτά και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Στη συνέχεια το όχημα ακινητοποιήθηκε και έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στονχώρο των αποσκευών τρεις Ιρανούς, εκ των οποίων ένας ανήλικος, στερούμενοι νόμιμων εγγράφων διαμονής στην ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι ο οδηγός κατά την σύλληψη του αντιστάθηκε σθεναρά.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 3.800 ευρώ, έχοντας ως τελικό προορισμό την Ελλάδα.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα μεταφοράς, τα χρηματικά ποσά των 3.800 ευρώ και 323 λεου (Ρουμανίας), δύο παράτυπες πινακίδες κυκλοφορίας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

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