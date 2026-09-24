Επιστρέφει και φέτος το Thessaloniki Beer Festival με Oktoberfest vibe και πάνω από 150 ετικέτες μπύρας

Το Thessaloniki Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest vibe και θα προσφέρει για ακόμα μια χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζύθου σε όλους τους λάτρεις της μπύρας!

Θεσσαλονίκη και Μόναχο γίνονται ένα κι από 8 έως 11 Οκτωβρίου οι εσωτερικοί κι εξωτερικοί χώροι του περιπτέρου 16, όπως πάντα στη ΔΕΘ, θα μοιάζουν με βαυαρική μπυραρία. Θα σας περιμένουν περισσότερα από 30 Beer Kiosks και υπέροχα Beer Gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα και εξωτερικό.

Τέσσερις μέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ και ειδικά διαμορφωμένο food area με κορυφαίες επιλογές street Food. Lager, Wheat, Pilsner, IPA, Stout, Pale Ale, Porter, ξανθιά, κόκκινη ή μαύρη όποια κι αν είναι η αγαπημένη σας, θα έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε 8 με 11 Οκτωβρίου στο Thessaloniki Beer Festival, τη μεγαλύτερη γιορτή μπύρας στην Ελλάδα.

Για 9η συνεχόμενη φορά, η δημιουργική ομάδα του SoulFood Thessaloniki προσφέρει την, ακόμα πιο εξελιγμένη, Oktoberfest εκδοχή του μεγαλύτερου φεστιβάλ μπύρας στην χώρα. Θα σας περιμένουν επιλεγμένα Ζυθοποιεία από Ελλάδα κι εξωτερικό και πάρα πολλές ετικέτες μπύρας με κάθε είδος που μπορείτε να φανταστείτε, δημιουργώντας την τέλεια ευκαιρία για να δοκιμάσετε μερικές από τις κορυφαίες μπύρες που κυκλοφορούν!

Φέτος, θα κυριαρχούν τα 2 επιβλητικά, σε Oktoberfest style, Beer Gardens με ένα να στήνεται στον εξωτερικό κι ένα στον εσωτερικό χώρο του περιπτέρου 16, με δυνατότητα φιλοξενίας των επισκεπτών.

Πέμπτη 8.10 – Νέγρος Του Μόρια

Παρασκευή 9.10 – ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ

Σάββατο 10.10 – Η Γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο

Κυριακή 11.10 – KADINELIA

Ώρες & Ημέρες λειτουργίας

Πέμπτη (8/10) έως Κυριακή (11/10): 16:00 – 00:00

Προπώληση – Διάθεση Εισιτηρίων:

E-Tickets: Αποκλειστικά από την Come Together https://cometogether.live/el/event/6366/