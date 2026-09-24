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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δικογραφίες σε βάρος 8 ατόμων για κλοπές, απάτη και περιβαλλοντική παράβαση

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Aστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, σχημάτισαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες σε βάρος 8 ατόμων (5 άντρες – 3 γυναίκες), για 5 περιπτώσεις κλοπών (ήτοι 2 κλοπές Ι.Χ.Ε., 2 διαρρήξεις οικίας – καταστήματος και 1 κλοπή χρημάτων μέσα από οικία), 1 περίπτωση απάτης κατά συναυτουργία και 1 περίπτωση παραβίασης του Νόμου περί Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Τα ανωτέρω αδικήματα τελέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Ιουλίου 2023 έως τέλη Φεβρουαρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού και αφαιρέθηκαν συνολικά 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 1 Ι.Χ. Φορτηγό, διάφορα χρυσαφικά, 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.775 ευρώ.

Θεσσαλονίκη

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