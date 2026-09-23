Ντε Λαουρέντις για Ινφαντίνο: “Ήθελα να τον πυροβολήσω αλλά μετά το Μουντιάλ ήθελα να του πω ένα μπράβο”

Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις δεν συνηθίζει να… μασά τα λόγια του και το απέδειξε για ακόμη μία φορά, μιλώντας για τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αλλά και για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος της Νάπολι, ο οποίος τιμήθηκε στη Ρώμη με βραβείο συνολικής προσφοράς από την Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιταλία, αναφέρθηκε στον Ινφαντίνο, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής μετά την εξέταση σχεδίου για συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε διοργανώσεις της FIFA.

Χωρίς να εξαπολύσει ευθεία επίθεση στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο Ντε Λαουρέντις σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η παρουσία και η δράση του Ινφαντίνο σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίζοντας, πάντως, την επιτυχία της διοργάνωσης του φετινού Μουντιάλ.

«Ο Ινφαντίνο είναι κάποιος που κάνει τη δουλειά του από τη δική του οπτική γωνία. Αν ένας πρώην γραμματέας, όταν γίνεται πρόεδρος, μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο φορώντας το σήμα της FIFA, συναντώντας τον Τραμπ, τον Πούτιν και όλους τους άλλους, τι μπορούμε να του πούμε; Ότι κάνει τη δουλειά του από τη δική του οπτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο ισχυρός άνδρας της Νάπολι αναφέρθηκε στην εμπειρία του από το Παγκόσμιο Κύπελλο, παραδεχόμενος ότι η εικόνα των γηπέδων και η οργάνωση της διοργάνωσης τον εντυπωσίασαν.

«Φέτος, όταν πήγα να παρακολουθήσω αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είδα αυτά τα γήπεδα οργανωμένα με έναν εκπληκτικό τρόπο. Ήθελα να πυροβολήσω τον Ινφαντίνο, αλλά όταν είδα πώς είχε οργανώσει τα πάντα, είπα: “ Όχι, σηκώνω τα χέρια ψηλά, πρέπει να πω μπράβο”», είπε χαρακτηριστικά.

Η κριτική στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Πιο επικριτικός εμφανίστηκε όταν αναφέρθηκε στη δομή και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εκφράζοντας την άποψη ότι η κρίση αφορά περισσότερο την Ευρώπη παρά τις ΗΠΑ.

«Ο αθλητισμός δεν βρίσκεται σε κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν αυτόν τον φάρο. Βρίσκεται σε κρίση στην Ευρώπη», υποστήριξε.

Ο Ντε Λαουρέντις έθεσε, μάλιστα, ερωτήματα για τον ρόλο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για ποιο λόγο υπάρχει το Europa League; Για ποιο λόγο υπάρχει το Conference League; Για να συγκεντρώνονται ψήφοι από εκείνους που στη συνέχεια πρέπει να επανεκλεγούν σε όλους αυτούς τους οργανισμούς;».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ποδοσφαιρικών οργανισμών, υποστηρίζοντας ότι «κάνουν ό,τι θέλουν» και αναφέροντας ως παραδείγματα τη FIFA και την UEFA.

«Είμαι εναντίον των ultras»

Ο πρόεδρος της Νάπολι επανέλαβε, τέλος, την επιθυμία του για ένα γήπεδο που θα απευθύνεται σε οικογένειες και παιδιά, δηλώνοντας αντίθετος με την παρουσία οργανωμένων οπαδών που συνδέονται με φαινόμενα βίας.

«Είμαι εναντίον των ultras. Το ποδόσφαιρο πρέπει να αφορά το πάθος και την εκπαίδευση των παιδιών. Δεν μπορείς να έχεις χούλιγκαν ή “ ultras” που διαμορφώνονται από τη Μαφία, τη ’Ndrangheta και την Καμόρα», είπε, αναφερόμενος σε τρεις από τις γνωστότερες οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις της Ιταλίας.

«Μέχρι οι επικεφαλής της αστυνομίας και οι υπουργοί της κυβέρνησης να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο, αποτελεί μεγάλο πρόβλημα», πρόσθεσε.