Μ. Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ θέτει ξεκάθαρες “κόκκινες” γραμμές στην εξωτερική και αμυντική πολιτική

Ο ελληνικός λαός περιμένει από τον πρωθυπουργό να υπερασπιστεί με σαφήνεια και αποφασιστικότητα τις ελληνικές θέσεις στα κρίσιμα διεθνή και εθνικά ζητήματα, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ενόψει της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Επέκρινε τον πρωθυπουργό ότι δεν έχει ζητήσει σε Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. την έμπρακτη αλληλεγγύη των εταίρων και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τουρκία για τις παράνομες ενέργειές της και την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Παράλληλα, ανέφερε ότι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα επέλεξε να μιλήσει για την τουρκική στάση εκτός αίθουσας, στα μέσα ενημέρωσης.

Τον κάλεσε να υπερασπιστεί στον ΟΗΕ το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη, χωρίς αμφιλεγόμενες δηλώσεις που, όπως υποστήριξε, δικαιολογούν τον αναθεωρητισμό. Ζήτησε να θέσει το ζήτημα της τουρκικής απειλής πολέμου και των αμφισβητήσεων των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς την άδεια της Τουρκίας.

Ο κ. Κατρίνης ζήτησε επίσης να αναδειχθεί στον ΟΗΕ το Κυπριακό ως διεθνές ζήτημα εισβολής και κατοχής, με επανέναρξη των συνομιλιών βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ και σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων και της κατάργησης των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων.

Ως προς τον ελληνοτουρκικό διάλογο, υπογράμμισε ότι αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, με την ελληνική κυριαρχία και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών εκτός συζήτησης. Ζήτησε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και της Βουλής για τις προτάσεις και τις συνεννοήσεις με την Τουρκία, καθώς και για τυχόν απαιτήσεις της σχετικά με την εγκατάσταση οπλικών συστημάτων στα νησιά.

«Κανένας πρωθυπουργός δεν διαθέτει λευκή επιταγή για αποφάσεις που δεσμεύουν το μέλλον της χώρας», τόνισε.

Σε ξεχωριστή παρέμβασή του, χαρακτήρισε σοβαρό πολιτικό και θεσμικό ζήτημα τη σύμπραξη του Κασιδιάρη με τη «Συμμαχία Ελλήνων», με την οποία συνδέονται τρεις εν ενεργεία βουλευτές. Για τη συμμετοχή του σχηματισμού στις εκλογές, ξεκαθάρισε: «Αυτό δεν θα το αποφασίσει ο Κασιδιάρης, αλλά η Δικαιοσύνη».

«Η δημοκρατία δεν φοβάται. Η δημοκρατία, όμως, θυμάται. Έχει θεσμική και ιστορική μνήμη», τόνισε, αναφερόμενος στον φασισμό και τον ναζισμό, στη δικτατορία και στην εθνική προδοσία της Κύπρου.

Υπενθύμισε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τα νεοναζιστικά τάγματα εφόδου και την καταδίκη της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς απαιτεί πειστικές απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, όπως η οικονομική ανασφάλεια, η ακρίβεια και η απώλεια θέσεων εργασίας.

Καταλόγισε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι έχει ξεχάσει αυτή την ευθύνη, τόσο με τις πολιτικές της στην καθημερινότητα όσο και με τη στάση της απέναντι στους θεσμούς.