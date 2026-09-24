MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Η κατάθεση της νοσοκόμας που “καίει” την 56χρονη γιατρό – “Μας είπε να έχουμε κοινή γραμμή στις καταθέσεις”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια πολύ σημαντική κατάθεση έλαβε σήμερα το μεσημέρι ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς επί τρεις ώρες στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε μία από τις νοσοκόμες του ιατρείου του Κολωνακίου.

Αυτά που είπε η νοσηλεύτρια και όσα φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του δικαστικού λειτουργού, «καίνε» την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το newsit.gr, η νοσηλεύτρια στην κατάθεσή της φέρεται να μιλά για μέθη που χορήγησε η 56χρονη γιατρός στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ υποστηρίζει ότι η γιατρός επιτηρούσε τον αείμνηστο καλλιτέχνη και παρόλα αυτά τον άφησε αβοήθητο να πεθάνει.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η 56χρονη γιατρός «δασκάλεψε» το προσωπικό για κοινές καταθέσεις στις Αρχές από το προσωπικό.

Αρχικά η μάρτυρας φέρεται να είπε ότι η ίδια βρήκε τον Μαζωνάκη στο ιατρείο, καθώς η ίδια έπιασε δουλειά ενώ ο καλλιτέχνης βρισκόταν εκεί.

«Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζωνάκης στο γραφείο, εγώ ήρθα μετά από εκείνον» είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι στην προανακριτική της κατάθεση έδωσε άλλες ώρες μετά από… δασκάλεμα της γιατρού.

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Επίσης η μάρτυρας κάνει λόγο για δύο ταυτόχρονες θεραπείες πλασμαφαίρεσης, όπου στη μία είναι η ίδια παρούσα και στην άλλη είναι ο δημοφιλής καλλιτέχνης με την 56χρονη γιατρό.

«Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση, που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη», φέρεται να υποστήριξε.

Το στοιχείο φωτιά όμως είναι τα όσα είπε για τη μέθη που χορηγήθηκε στον τραγουδιστή: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να είπε.

Τέλος η νοσηλεύτρια φέρεται να επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού, ότι δηλαδή ο ίδιος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Γιώργος Μαζωνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πέλλα: Χειροπέδες σε άνδρα για τηλεφωνική απάτη εις βάρος ηλικιωμένης

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ρούμπιο: Η Τεχεράνη “εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ” στις προτάσεις της για το Ορμούζ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χαρακόπουλος: Να καταλήξουμε σε κοινό πόρισμα – οδοδείκτη για τον πρωτογενή τομέα

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Αγελάδα εγκλωβίστηκε στα Πυρηναία και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τομ Μπάρακ: “Ερντογάν και Τραμπ έχουν πολύ καλή επικοινωνία – Υπάρχει αρμονία μεταξύ τους”

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο “USS Abraham Lincoln”: Καταγγελίες για κακές συνθήκες υγιεινής