Αντώνης Ρέμος: Η απάντηση της influencer που θα μηνύσει – “Δεν είχα πρόθεση να προσβάλω την τιμή και την υπόληψή του”

Μία Ελληνίδα influencer είχε ανεβάσει στα social media ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι γνώριζε τα «σκοτάδια» του Αντώνη Ρέμου και είχε αναφερθεί σε μία νοσηλεία του το 1999.

Ο γνωστός τραγουδιστής αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον της και εκείνη μίλησε δημοσίως για την υπόθεση.

Ο Αντώνης Ρέμος είναι ένας καλλιτέχνης που προτιμά να απασχολεί με τη δουλειά του και δεν προκαλεί τα φώτα της δημοσιότητας συνήθως για άλλους λόγους. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας την Τετάρτη (23/09), τα όσα ανέφερε η εν λόγω influencer σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media έθιξαν την προσωπικότητά του κι έτσι αποφάσισε η ιστορία αυτή να πάρει τη δικαστική οδό.

Το πρωί της Πέμπτης, η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» παρουσίασε την απάντηση της influencer στον Αντώνη Ρέμο. Εκείνη τονίζει ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τον δημοφιλή τραγουδιστή, αλλά να υποστηρίξει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παράλληλα ανέφερε ότι βρίσκεται στο μαιευτήριο για να φέρει στον κόσμο το παιδί της και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο από την υγεία της και του μωρού που κυοφορεί, υπογραμμίζοντας ότι αφαίρεσε το βίντεο στο οποίο μιλάει για τον Αντώνη Ρέμο.

«Ξεκαθαρίζω απόλυτα πως δεν είχα καμία πρόθεση να προσβάλω την τιμή, την υπόληψη ή την προσωπικότητα κανενός. Πέρα από το να υπερασπιστώ την τιμή ενός νεκρού ανθρώπου, η οποία την προκειμένη στιγμή βαλλόταν, ενώ ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τους τρόπους που μπορούμε εμείς οι ζωντανοί. Αν από τη διατύπωση δημιουργήθηκαν εσφαλμένες εντυπώσεις ή παρερμηνείες, παρότι υπήρξα αρκετά προσεκτική ώστε να μη συμβεί κάτι τέτοιο, μην προχωρώντας σε λεπτομέρειες και ονόματα, εκφράζω τη λύπη μου και προχωρώ στην αφαίρεση του συγκεκριμένου βίντεο.

Βρίσκομαι σε μία από τις πιο σημαντικές και ευάλωτες στιγμές της ζωής μου, καθώς νοσηλεύομαι στο μαιευτήριο περιμένοντας να φέρω στον κόσμο το παιδί μου. Η δική μου απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία η δική μου και του μωρού μου. Επιλέγω λοιπόν να μην τροφοδοτήσω καμία περαιτέρω δημόσια αντιπαράθεση. Για εμένα το θέμα θεωρείται οριστικά λήξαν εδώ», είπε η γνωστή influencer.