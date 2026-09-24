Έγινε η κλήρωση για την φορολοταρία του Αυγούστου – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Έγινε η 60η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με χιλιάδες φορολογούμενους να διεκδικούν έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.

Η κλήρωση που έγινε σήμερα, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφορά σε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο.

Σημειώνεται ότι όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων.

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