Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών επιβεβαιώθηκε και, σύμφωνα με το protothema.gr, πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς.

Το τετ α τετ Μητσοτάκη-Νετανιάχου αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στις 11:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδος) στη Νέα Υόρκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα εκφωνήσει την ομιλία του η οποία αναμένεται να έχει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες.