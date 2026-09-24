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Αποκαλυπτήρια της προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στη Θεσσαλονίκη – Πότε και πού θα γίνουν

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Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Σπυρίδων», πραγματοποιούν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00, τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια, στον χώρο πρασίνου στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Χαλκέων, στην Πλατεία Δικαστηρίων.

Η προτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Σπυρίδων» προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ανάγλυφη προτομή από χυτό ορείχαλκο, η οποία έχει τοποθετηθεί σε βάση από λευκό μασίφ μάρμαρο. Το έργο έχει συνολικό ύψος 2,20 μέτρα και σχεδιάστηκε ώστε να εντάσσεται αρμονικά στον περιβάλλοντα χώρο.

Δήμος Θεσσαλονίκης Ιωάννης Καποδίστριας

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