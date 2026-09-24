Σπανούλης: Πήραμε τους παίκτες που θέλαμε, αυτό είναι το ρόστερ μας

Μια ομάδα μαχητική που θα παλεύει για κάθε μπάλα, που δεν θα τα παρατάει ποτέ και θα βγάζει ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου, περιέγραψε τον Άρη που θέλει ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο προπονητής του Άρη μίλησε στη media day της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, θέτοντας τους στόχους της νέας σεζόν, το ρόστερ, τις επιλογές και το προφίλ της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νέα εικόνα του γηπέδου: «Έχει αλλάξει τελείως, έχει ομορφύνει, τα led, η εξέδρα έχει μεγαλώσει… Σίγουρα αρέσει σε όλους και σε μένα και είμαι χαρούμενος που θα έχουμε περισσότερο κόσμο για να βλέπει την ομάδα».

Για τους στόχους του Άρη: «Η ομάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Η ομάδα άρχισε με τους συνεργάτες μου, αλλά λείπαμε κάποιοι. Από 2 Σεπτεμβρίου είμαστε όλοι μαζί. Έγινε καλή δουλειά, αλλά έλειπαν αρκετοί παίκτες. Δουλεύουμε καλά, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε, να περάσουμε την φιλοσοφία και την κουλτούρα μας. Όταν αρχίσουν τα επίσημα χρειάζονται αποτελέσματα. Ακόμη κι αν δεν παίξεις, καλά πρέπει να κερδίζεις».

Για το προφίλ της ομάδας που θέλει να φτιάξει: «Μια ομάδα που θα παλεύει για κάθε μπάλα. Κάθε παίκτης θα είναι έτοιμος να μπει και να προσφέρει. Να μην τα παρατάει ποτέ. Με ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Χρειάζεται χημεία. Το πιο σημαντικό είναι να παίζουμε όπως δουλεύουμε. Πριν το τουρνουά της Κύπρου δουλέψαμε καλά, σε υψηλό επίπεδο. Τώρα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να δουλέψουμε».

Για το αν το ρόστερ θα παραμείνει αυτό: «Αυτή είναι η ομάδα, έτσι θα προχωρήσουμε. Είναι ένα ρόστερ έτοιμο. Όλοι οι παίκτες να είναι έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή και όλοι να βοηθήσουν την ομάδα για να πετύχουν τους στόχους της».

Για το ότι αποκτήθηκαν οι πρώτες επιλογές στους παίκτες: «Εγώ και το σταφ είχαμε ξεκάθαρες ιδέες για το τι μπάσκετ θέλαμε να παίξουμε. Ήδη υπήρχε μια προεργασία και είχα στο μυαλό μου τους παίκτες που θα ήθελα. Με το που ήρθε η συμφωνία είμασταν έτοιμοι για τις πρώτες επιλογές. Έχουμε άριστη συνεργασία. Είναι προτέρημα για μένα η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου από το Νίκο (σ.σ. Ζήση) και καταφέραμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε. Η εμπιστοσύνη και η αγάπη του κόσμου μας δίνει κίνητρο. Λατρεύω την πίεση. Χωρίς πίεση θα ήμουν άλλος άνθρωπος».

Πηγή: metrosport.gr