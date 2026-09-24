ΚΚΕ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει όλους όσοι έκλεψαν το βιός των αγροτών

Την έντονη αντίδρασή του στις κυβερνητικές ρυθμίσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή τη ρύθμιση που τίθεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε τη ρύθμιση «πρόκληση για το σύνολο του ελληνικού λαού», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να «βγάλει λάδι» όσους, όπως ανέφερε, έλαβαν παράνομα εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για προσπάθεια προστασίας κυβερνητικών στελεχών.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει «όλους όσοι έκλεψαν το βιός των αγροτών όλα αυτά τα χρόνια», ζητώντας την απόσυρση των άρθρων 74 και 71 της επίμαχης ρύθμισης.

Παράλληλα, το ΚΚΕ ζητά να επιστραφούν στους πραγματικούς παραγωγούς τα ποσά που, σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, στερήθηκαν, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, και να δοθούν στους βιοπαλαιστές αγρότες.

Τέλος, ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε τη Βουλή να υπερψηφίσει την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την άμεση παύση κάθε ποινικής δίωξης και την ακύρωση των ποινών που έχουν επιβληθεί σε αγρότες οι οποίοι συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις.