Απόστολος Γκλέτσος: Ήταν άδικος ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη – Μετά από αυτό, ας ξυπνήσουμε

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε σήμερα ο Απόστολος Γκλέτσος, για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη-συζήτηση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τους γιατρούς που υπόσχονται… θαύματα σε ασθενείς, τονίζοντας πως ο ίδιος είναι πολύ υποψιασμένος.

«Με αφορά η πολιτική, γιατί ενδιαφέρομαι για την κοινωνία που ζω. Θέλω να δω πως πάνε τα πράγματα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ένας υπουργός Υγείας και έχει μια μεγάλη υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία. Είναι ένα σοβαρό χαρτοφυλάκιο αυτό. Και πρέπει να αναλάβει μια μεγάλη ευθύνη, και να δει τα πράγματα από ένα σοβαρό πρίσμα.

Δεν μπορούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να είναι παντού και πάντα όλο το 24ωρο και κάθε μέρα. Γιατί το έγκλημα είναι «μπροστά» από κάθε ελεγκτικό μηχανισμό. Βεβαίως πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να είναι συνεχόμενοι. Το ότι ο έλεγχος έπεσε στις πλάτες του ΙΣΑ και όχι στο υπουργείο είναι θεσμικό ατόπημα, το αποφάσισε η Βουλή με νόμο», είπε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Ο Απόστολος Γκλέτσος πρόσθεσε επίσης: «Έχω χάσει δικό μου άτομο από μία τέτοια περίπτωση. Όταν στήνεται ένα δωμάτιο και βαφτίζεται ιατρείο και μέσα είναι κάποιος «γιατρός» χωρίς ειδικότητα και φέρνει ένα μηχάνημα, θα πάω να μπω και να βάλω το αίμα μου σε «σειρά»; Την ζωή μου; Δεν μιλάω για τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά γενικά. Δεν θα έθετα ποτέ τη ζωή μου σε κίνδυνο».

Τέλος, ο Απόστολος Γκλέτσος τόνισε: «Δεν ανήκω στον μέσο όρο, είμαι πολύ υποψιασμένος. Τα κοστολογημένα θαύματα δεν είναι θαύματα. Δεν υπάρχουν. Οι γιατροί θα σου πουν ως επιστήμονες τι μπορούν να κάνουν σκαλί-σκαλί. Ήταν άδικος ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη. Τον ήξερα τον Γιώργο, ήταν ένα καταπληκτικό και θαυμάσιο παιδί. Μετά από αυτό, ας ξυπνήσουμε: δεν υπάρχουν θαύματα, κοστολογημένα θαύματα».