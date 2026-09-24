Κατερίνα Παπουτσάκη: Κάποιος μου έγραψε ότι είμαι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω

Στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί για την εμφάνισή της αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, δηλώνοντας πως κάποιος πρόσφατα της έγραψε ότι είναι «δύσμορφη», «χοντρή από τη μέση και κάτω» και «πολύ λεπτή από πάνω».

Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, για τα κακόβουλα σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς. Όπως ανέφερε, όταν υποδύθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη αρνητική κριτική, την οποία όπως είπε, εξακολουθεί να παρατηρεί και σήμερα, σε μικρότερο ωστόσο βαθμό.

Όσο για το πρόσωπο που αναφέρθηκε στις αναλογίες της, τόνισε πως θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, όταν σχολιάζονται δημόσια θέματα που αφορούν στον εκάστοτε σωματότυπο: «Τα σχόλια μίσους υπήρξαν πάρα πολλά, ειδικά τότε με την Αλίκη, μην τα ξαναλέμε, βαρέθηκα. Τότε λοιπόν, ήταν πολύ έντονα τα κακά σχόλια, οπότε μετά από αυτό, έπαθα ανοσία. Πλέον γελάω. Πρόσφατα διάβασα σε ένα πολύ αστείο, θέλω να το μοιραστώ, ότι είμαι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω. Τρελάθηκα και λέω “αν κάποιος φλερτάρει με τη νευρική ανορεξία” τι θα πάθει; Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι. Δεν απάντησα, γέλασα».