Πέλλα: Χειροπέδες σε άνδρα για τηλεφωνική απάτη εις βάρος ηλικιωμένης

Από περιπολούντες αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, συνελήφθη χθες σε περιοχή της Πέλλας, ένας ημεδαπός άνδρας, για προσπάθεια εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, γυναίκα συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενη την λογίστρια και ισχυρίστηκε ότι δήθεν της έχει επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία και έπρεπε να παραδώσει σε συνεργάτη του τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, για να φωτογραφηθούν.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων εντοπίστηκε ο ημεδαπός άνδρας, από περιπολούντες αστυνομικούς, τη στιγμή που προσέγγιζε την οικία και συνελήφθη.

Επίσης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ημεδαπού συνεργού του, ο οποίος επέβαινε σε όχημα που τον ανέμενε σε κοντινό σημείο.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Τέλος ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.