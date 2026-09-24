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Επίθεση με μαχαίρι σε μοναστήρι στην Πολωνία – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Ένας Ουκρανός υπήκοος τέθηκε υπό κράτηση επειδή σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους τέσσερις σε επίθεση με μαχαίρι σε μοναστήρι το οποίο βρίσκεται στην ανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας και της εισαγγελίας επιβεβαίωσαν στο AFP ότι το ένα από τα θύματα της επίθεσης είναι νεκρό.

«Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 31χρονο αλλοδαπό υπήκοο» ανέφερε αρχικά η αστυνομία της περιοχής του Γιαροσλόφ σε ανακοίνωσή της, στην οποία πρόσθετε ότι «μερικά λεπτά νωρίτερα αυτός είχε τραυματίσει 4 άνδρες και μια γυναίκα με μαχαίρι», τους τρεις από τους οποίους σοβαρά και διευκρίνιζε ότι όλα τα θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Εισαγγελείς της περιφέρειας και της περιοχής έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της εισαγγελίας της περιοχής, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές διαδικασίες».

Σημειώνεται πως τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης παραμένουν άγνωστα προς το παρόν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση σημειώθηκε σε μοναστήρι Βενεδικτίνων Αδελφών στον χώρο του αβαείου.

«Γνωρίζουμε ότι ο Πατέρας Στανισλόφ απεβίωσε και ο Πατέρας Μάρεκ βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, υπάρχουν κι άλλα θύματα, αλλά δεν γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες» δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVP Info η αδελφή Μπάρμπαρα Ντέντορ.

«Όταν έφτασα επικρατούσε απόλυτος πανικός, νέοι άνθρωποι που ήταν παρόντες έλεγαν “κάποιος τρελός, κάποιος τρελός!”», πρόσθεσε.

Τέλος, η αστυνομία σημείωσε επίσης ότι βρίσκεται στο σημείο της επίθεσης και διεξάγει έρευνα για το συμβάν.

Πολωνία

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