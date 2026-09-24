Πορτογαλία – Ουαλία: Η άσβεστη δίψα του Κριστιάνο

Παραδέχθηκε ότι το περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν το τελευταίο της καριέρας του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κρεμάσει τα παπούτσια του στο τέλος της φετινής σεζόν.

Προτού (και αν) το κάνει, όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει θέσει δύο στόχους: Να φτάσει τα χίλια γκολ (έχει 979 αυτή την στιγμή) και να κατακτήσει τρίτο Nations League με την Εθνική Πορτογαλίας, με την οποία συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά, παρότι τον Φεβρουάριο θα κλείσει τα 42 του χρόνια.

«Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια ΜΜΕ που προσπαθούν να με σκοτώσουν, αλλά μόνο με μια καραμπίνα. Και ακόμα και έτσι, αποφεύγω την σφαίρα» είπε ο «CR7» για τους επικριτές του, οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα και να δώσει την σκυτάλη στη νεότερη γενιά.

Ο πρώτος σκόρερ παγκοσμίως σε επίπεδο εθνικών ομάδων, δεν έχει προς το παρόν καμία διάθεση να το κάνει αυτό και θέλει να μπει με το δεξί στο Nations League, με την Πορτογαλία να κάνει ποδαρικό στον τέταρτο όμιλο της League A, υποδεχόμενη την Ουαλία στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» της Λισαβόνας, έδρα της Σπόρτινγκ, πρώτο «σπίτι» στην ένδοξη καριέρα του Κριστιάνο.

Στις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες, το να σκοράρει ο Κριστιάνο και να… αυγατίσει τα 146 γκολ που ήδη έχει σε 223 διεθνείς συμμετοχές, προσφέρεται σε απόδοση 1.73.