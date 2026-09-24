Σταύρος Φλώρος: “Αποφάσισε να κινηθεί νομικά επειδή έχει χάσει το πόδι και τον εαυτό του” λέει ο δικηγόρος του

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση ύψους 100 εκατ. ευρώ για τον σοβαρότατο τραυματισμό του στο Survivor και ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί εξήγησε την απόφαση του πελάτη του. Όπως είπε ο Άλεξ Πέρεζ, στην εκπομπή «Super Katerina», ο 22χρονος θεωρεί ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Επισημαίνει πως η ζωή του άλλαξε δραματικά μετά τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού από το γόνατο και κάτω.

Μέσα από το κείμενο της αγωγής, ο Σταύρος Φλώρος προχώρησε σε πολύ σοβαρές καταγγελίες που αφορούσαν τις συνθήκες ασφαλείας, τη διαχείριση της παραγωγής αμέσως μετά το ατύχημα, αλλά και γενικότερα σε θέματα που σχετίζονταν με τη διοργάνωση του Survivor. Ο δικηγόρος του ανέφερε, πως ο 22χρονος, παρά τις δυσκολίες, διατηρεί ψηλά το ηθικό του.

Όπως είπε ο δικηγόρος του Σταύρου Φλώρου: «Ο Σταύρος έχει μπροστά του έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο μέχρι την αποκατάστασή του. Αυτή την περίοδο μαθαίνει ξανά να περπατάει με τη βοήθεια προσθετικού μέλους, κάτι που αποτελεί μία εξαιρετική δύσκολη εμπειρία για έναν 22χρονο άνδρα που στο παρελθόν ήταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και ιδιαίτερα αθλητικός. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, παραμένει θετικός και προσπαθεί να διατηρεί ψηλά το ηθικό του. Η στήριξη της οικογένειάς του, αλλά του κόσμου τον βοηθά σημαντικά σε ψυχολογικό επίπεδο».

Αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη με την παραγωγή του ριάλιτι, τονίζει: «Δεν μπορώ να απαντήσω ως προς το πότε αποφάσισε να κινηθεί νομικά. Όσον αφορά όμως το γιατί η απάντηση είναι ότι έχει χάσει το πόδι του, έχει χάσει τον άνθρωπο που ήταν πριν από το ατύχημα καθώς και τα όνειρα και τους στόχους που είχε για το μέλλον του.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι η τηλεοπτική παραγωγή, θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί τους κινδύνους τους οποίους εξέθεταν τον Σταύρο και τους υπολοίπους παίκτες του Survivor, δεδομένου ότι τους ζητούσαν να ψαρεύουν με ψαροντούφεκο για να εξασφαλίσουν τη τροφή τους σε θαλάσσια περιοχή με έντονη κίνηση σκαφών.

Από τη στιγμή που τηλεοπτική παραγωγή γνώριζε αυτούς τους κινδύνους, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είχε λάβει περισσότερα μέτρα για την εύλογη ασφάλεια των παικτών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και της παραγωγής του προγράμματος. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί μία προστατευμένη ζώνη ασφαλείας με σημαδούρες και άλλες ευδιάκριτες ενδείξεις, καθώς με ανθρώπους επιτήρησης σε σκάφη, ώστε αποτρέπεται η προσέγγιση άλλων σκαφών στην περιοχή όπου ψάρευαν οι παίκτες του Survivor».

«Η αγωγή αφορά αμέλεια, δηλαδή ότι η τηλεοπτική παραγωγή δεν επέδειξε τον βαθμό προσοχής και επιμέλειας που θα έπρεπε, δεδομένων των περιστάσεων. Ο Σταύρος κινείται νομικά για τους λόγους που εξήγησα παραπάνω: πρόκειται για ένα ατύχημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί» εξήγησε ο δικηγόρος σε άλλο σημείο.