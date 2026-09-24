Θεσσαλονίκη: Το “Σινεμά στις Γειτονιές” συνεχίζει το ταξίδι του σήμερα με το “The Grand Budapest Hotel” στο Πάρκο Αλκμήνης

Το «Σινεμά στις Γειτονιές – Thessaloniki Open Air Film Festival» μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, συνεχίζοντας τη διαδρομή του σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 20:30, η μεγάλη οθόνη στήνεται στο Πάρκο Αλκμήνης, για την προβολή του «The Grand Budapest Hotel» του Wes Anderson, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Με φόντο το φανταστικό Grand Budapest Hotel, ο θρυλικός concierge Monsieur Gustave H. και ο νεαρός προστατευόμενός του Zero Moustafa μπλέκουν σε μια απίθανη περιπέτεια που περιλαμβάνει την κλοπή ενός ανεκτίμητου αναγεννησιακού πίνακα, μια μεγάλη οικογενειακή περιουσία και μια Ευρώπη που αλλάζει δραματικά. Με τη χαρακτηριστική οπτική ταυτότητα του Wes Anderson, το ιδιαίτερο χιούμορ και ένα εντυπωσιακό καστ, το «The Grand Budapest Hotel» συνδυάζει κωμωδία, περιπέτεια και νοσταλγία σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου.

Το «Σινεμά στις Γειτονιές» συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης / Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης και το Πικ Νικ Urban Festival της Parenthesis, με την υποστήριξη της Χρυσής Ευκαιρίας.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η μεγάλη οθόνη συνεχίζει τη διαδρομή της σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας την εμπειρία του θερινού κινηματογράφου σε πάρκα, πλατείες, σχολικές αυλές και δημόσιους χώρους της πόλης.

Η προβολή

The Grand Budapest Hotel (2014)

Σκηνοθεσία: Wes Anderson

Παίζουν: Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham, Adrien Brody, Willem Dafoe, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Saoirse Ronan, Tilda Swinton

Διάρκεια: 99’

Ημερομηνία: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Πάρκο Αλκμήνης, Χαριλάου

Ώρα έναρξης: 20:30

Είσοδος ελεύθερη

Μάθε περισσότερα για το Φεστιβάλ εδώ: toaff.gr

Βρες τη θέση σου στην πόλη.

Επόμενη στάση: Πάρκο Πολυδώρου, Άνω Πόλη – Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Συνδιοργάνωση: Δήμος Θεσσαλονίκης – Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού, Πικ Νικ Urban Festival – Parenthesis

Με την υποστήριξη: Χρυσή Ευκαιρία

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κωνσταντίνος Κουλουζάκης, 6937470005