Έκρηξη στην Πλάκα: Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα μετά την κατάρρευση κτηρίου, τραυματίστηκε περαστικός

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8:00 το πρωί σε διώροφο κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr πρόκειται για παλιό κτήριο απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ένας περαστικός έχει τραυματιστεί ελαφρά από θραύσματα.



Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτήριο. Η μία εκ των δύο είναι ηλικιωμένη, ενώ αμφότερες μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για άτομα που καλούσαν σε βοήθεια, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές, καθώς υπήρξε φόβος ότι επρόκειτο για ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στο κτήριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ακούστηκε σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας.

Από τα θραύσματα προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα ΙΧ, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε φθορές και σε καταστήματα της περιοχής.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω της έκρηξης προκλήθηκε και πυρκαγιάς μικρής εστίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 07:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.