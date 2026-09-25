Επιστροφή ενοικίου: Έως 1.600 ευρώ για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς – Ξεκινά η διαδικασία

Ξεκινά η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως δύο ενοίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ.

Η επιστροφή αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024, με βασική προϋπόθεση οι πληρωμές να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού συστήματος και να προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία των συναλλαγών.

Έτσι, για παράδειγμα, ένας υγειονομικός ή εκπαιδευτικός που κατέβαλε ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα μέσα στο 2024 θα μπορούσε να λάβει 1.000 ευρώ, δηλαδή επιστροφή δύο ενοικίων.

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους συγκεκριμένους δικαιούχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου.

Την ίδια περίοδο αναμένεται να καταβληθεί και η επιστροφή ενοικίου στους υπόλοιπους δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.