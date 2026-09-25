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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος με τον βαρύ οπλισμό – Αναζητείται ο 30χρονος Έλληνας

Intime
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Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος όσο και ο 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο (12/9) για διακίνηση βαρέος οπλισμού.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, που δημοσιεύτηκε χθες, αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και έτσι μετά την κινητοποίηση της Αστυνομίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός νομού Θεσσαλονίκης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ3.

Ο 30χρονος Έλληνας συνεχίζει να αναζητείται. Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί του ελληνικού FBI τούς εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου, μεταξύ άλλων, υπήρχαν ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα, που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή κι ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi.

Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες, σύμφωνα με την ομολογία του ενός, μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.

Θεσσαλονίκη

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