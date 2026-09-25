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Φανή Χαλκιά για τον σύζυγό της μετά τη ρήξη ανευρύσματος: Είναι καλύτερα, είμαι αισιόδοξη

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THESTIVAL TEAM

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Στην κατάσταση της υγείας του συζύγου της μετά τη ρήξη ανευρύσματος αναφέρθηκε η Φανή Χαλκιά, τονίζοντας πως είναι καλύτερα και δηλώνοντας αισιόδοξη για την πορεία του.

Η Ολυμπιονίκης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου για τον σύζυγό της, Λούη Καραμάνου, ο οποίος πριν από περίπου τρία χρόνια υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Η Φανή Χαλκιά εξέφρασε την αισιοδοξία της για την κατάστασή του, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «προχωράμε μέρα με τη μέρα». Όπως είπε η ίδια: «Ο σύζυγός μου είναι καλύτερα, προσπαθεί. Τον πιστεύω. Είμαι αισιόδοξη και προχωράμε μέρα μέρα. Το θέμα είναι να βρίσκουμε πάντα όλοι οι άνθρωποι μέσα μας το κίνητρο και τον λόγο να σηκωνόμαστε το πρωί και να λέμε “πάμε, είναι μια υπέροχη μέρα, υπάρχω, ζω, έχω την υγεία μου, μπορώ να κάνω τα πάντα».

Φανή Χαλκιά

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