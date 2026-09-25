Πρεμιέρα σήμερα για την παράσταση “Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση” στο Θέατρο Αριστοτέλειον

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες θεατρικές παραγωγές της χρονιάς, μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τα συνεχόμενα soldout στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έρχεται από τις 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο Θεσσαλονίκης.

Ο Βασίλης Κατσικονούρης υπογράφει το νέο του έργο «Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση», μια συγκλονιστική ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Το έργο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν τον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό της Ηλείας. Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, αφού σκότωσε τη γυναίκα του επειδή είχε εξωσυζυγική σχέση, αθωώθηκε ομόφωνα από το Μικτό Κακουργιοδικείο Πατρών αφού κρίθηκε ότι «ενήργησε εν βρασμώ ψυχικής ορμής, εν συγχύσει». Στη δίκη κατέθεσε υπέρ του σχεδόν όλο το χωριό. Η τοπική κοινωνία, όχι μόνο δεν τον αποδοκίμασε, αλλά τον υποδέχθηκε ως ήρωα που «αποκατέστησε την τιμή του».

Ο Βασίλης Κατσικονούρης, έλκοντας και καταγωγή από την περιοχή όπου εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα, τα αξιοποιεί ως βάση στο νέο του θεατρικό έργο «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση», για να ανιχνεύσει και να αναδείξει σκοτεινούς και τρομαχτικούς μηχανισμούς της ελληνικής πατριαρχίας, όπως φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με ακόμα πιο τρομακτικά αποτελέσματα.

Το έργο αποπειράται μια βύθιση στον πυρήνα αυτού του σκοτεινού κυττάρου, πέρα από προφανείς και αυτονόητες καταδίκες.

Μια τολμηρή θεατρική πρόταση που αγγίζει τις πληγές του τότε και του τώρα, φωτίζοντας με αφοπλιστική αλήθεια τη βία, την ενοχή, τη σιωπή και την ανάγκη για κάθαρση.

Παίζουν:

Μιχάλης Σαράντης

Άννα Καλαϊτζίδου

Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης

Φώτης Θωμαϊδης

Φωτεινή Ντεμίρη

Γεωργία Συφιανού

Στέργιος Αντούλας

Γιώργος Παράσχος

Γιώργος Λάμπρης

Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Πάνος Βαβάμης

Αναΐς Έλληνα

Ταυτότητα παράστασης:

Συγγραφέας : Βασίλης Κατσικονούρης

Σκηνοθεσία : Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Πρωτότυπη μουσική: Φώτης Σιώτας

Σκηνογραφία: Νατάσσα Παπαστεργίου

Ενδυματολογία: Βασιλική Ρουμπέκα

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Κινησιολογία: Σταύρος Αλέξανδρος Ικμπάλ

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάγια Κυριαζή

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάνθη Ράδου

Διεύθυνση παραγωγής: Τάκης Γεώργας

Οργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου

Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Χαρούλα Λώλη

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παραγωγή: Artinfo

Πληροφορίες:

Θέατρο: Αριστοτέλειον Θέατρο Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμύνης 2

«Ο φονιάς, έγκλημα και αθώωση»

Έναρξη παραστάσεων: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 & 21:00

Κυριακή 18:00

Διάρκεια : 120’

Εισιτήρια για την παράσταση προπωλούνται