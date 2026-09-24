ΠΑΟΚ: Συνάντηση Σαββίδη με τους επικεφαλής των ακαδημιών

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε σήμερα (24/9) συνάντηση με τους επικεφαλής και τα στελέχη της ακαδημίας, προκειμένου να τους ευχαριστήσει για τη δουλειά που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Αποτέλεσμα αυτών των μακροχρόνιων κόπων, είναι οι διαδοχικές κορυφές που κατακτάνε οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι παιδιά από την ακαδημία του ΠΑΟΚ αποτελούν σημαντικά στελέχη της πρώτης ομάδας και κάποιοι έχουν πάρει μεταγραφές σε ομάδες στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Χαρακτειριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Χρήστος Τζόλης, ο Στέφανος Τζίμας, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και όχι μόνο. Μέσω της καθιέρωσης παικτών της ακαδημίας στην πρώτη ομάδα, γίνεται διαφήμιση του ΠΑΟΚ και της δουλειάς που γίνεται σ’ αυτόν, στην κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή της Ευρώπης.

Ο Ιβάν Σαββίδης ανέφερε ότι είναι σημαντική η εμπιστοσύνη που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, αλλά και το ότι οικογένειες από όλη την Ελλάδα εμπιστεύονται στην ομάδα τα παιδιά τους, ενώ συνέχισε αναφέροντας: «Αυτή την εμπιστοσύνη την έχει χτίσει η ακαδημία μας και πρέπει να κάνει τα πάντα να τη διατηρήσει και να την ενισχύσει. Εμείς δεν παίζουμε ποδοσφαίρο, διαμορφώνουμε τις μοίρες των ανθρώπων και το μέλλον του ΠΑΟΚ». Παράλληλα, συνέχισε ανακοινώνοντας ότι θα δοθεί μπόνους στους ανθρώπους της ακαδημίας για την δουλειά που κάνουν σ΄ αυτό το στάδιο. Τόνισε, βέβαια, ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο θέτοντας ως στόχο η ακαδημία του ΠΑΟΚ να γίνει μια από τις κορυφαίες στην Ευρώπη.

Σε αυτή την προσπάθεια, σύμφωνα και με τον ίδιο, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών αποτελεί μονόδρομο. Έτσι, ζητήθηκε από τους επικεφαλής των ακαδημιών ενεργοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να γίνεται ακόμη πιο επιστημονική δουλειά στην προετοιμασία των ποδοσφαιριστών και στην πρόληψη των τραυματισμών, ώστε να φτάνουν πολύ πιο έτοιμοι και δυνατοί στο υψηλότερο σκαλοπάτι.

Υπογράμμισε ότι θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις στις ακαδημίες, διότι, όπως ανέφερε, δεν μπορούν να δουλεύουν με παλιές τεχνολογίες. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι ο σύλλογος βρίσκεται εν αναμονή της έκδοσης άδειας για το νέο προπονητικό κέντρο, το οποίο θα κοστίσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, έχει δοθεί εντολή να γίνει ανάλυση των δυνατοτήτων του προπονητικού κέντρου στη Σουρωτή, έτσι ώστε να εξοπλιστεί αναλόγως και να γίνεται πιο ποιοτική δουλειά.

Πηγή: metrosport.gr