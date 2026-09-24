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Τραγωδία για τον παίκτη χόκεϊ επί πάγου Αντρέι Κουζμένκο: Ο πατέρας του σκοτώθηκε από αρκούδα στη Σιβηρία

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THESTIVAL TEAM

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Ο πατέρας του Αντρέι Κουζμένκο, παίκτη του χόκεϊ επί πάγου των Pittsburgh Penguins, δέχτηκε επίθεση από αρκούδα και σκοτώθηκε στη Ρωσία, ανακοίνωσε η ομάδα.

Ο Αλεξάντερ Κουζμένκο, 62 ετών, είχε πάει για ψάρεμα στην περιοχή Τούβα της νότιας Σιβηρίας μαζί με άλλα έξι άτομα. Το σημείο όπου ψάρευαν, στον ποταμό Κράσναγια, βρίσκεται σε ένα πυκνό δάσος και η αρκούδα εξαπέλυσε την επίθεσή της ξεπροβάλλοντας μέσα από τα δέντρα, μετέδωσε ο αθλητικός ενημερωτικός ιστότοπος The Athletic.

Ένα μέλος της ομάδας είχε μαζί του δορυφορικό τηλέφωνο και κάλεσε βοήθεια, όμως λόγω των συνθηκών ήταν δύσκολο να εντοπιστεί ο Κουζμένκο. Τον βρήκαν τέσσερις ώρες αργότερα και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λόγω της παρουσίας αρκούδων, η πρόσβαση στην περιοχή αυτή είχε απαγορευτεί.

Ο πατέρας Κουζμένκο ήταν προπονητής του χόκεϊ στη Ρωσία.

«Ο οργανισμός των Pittsburgh Penguins λυπήθηκε βαθύτατα σήμερα το πρωί στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του πατέρα του Αντρέι, του Αλεξάντερ» ανέφερε ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής της ομάδας, Κάιλ Ντάμπας. «Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα του Αντρέι και της οικογένειας Κουζμένκο αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Ντάμπας είπε ότι ο Αντρέι ήθελε να προπονηθεί με την ομάδα το πρωί, προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Μόσχα.

Ο 30χρονος Κουζμένκο υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων το καλοκαίρι. Αυτή είναι η τέταρτη σεζόν του στο NHL και η πρώτη στο Πίτσμπουργκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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