Θεσσαλονίκη: 17 παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, για την πρόληψη και καταστολής της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ελέγχθηκαν 117 άτομα και 87 οχήματα ενώ βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις του ΚΟΚ και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (23-09-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση άνωθεν της περιφερειακής οδού στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών, Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(117) άτομα και

(87) οχήματα.

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:

Βεβαιώθηκαν (17) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και

Ακινητοποιήθηκαν (12) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.