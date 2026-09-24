Ανδρουλάκης δευτερολογία: Τα μαύρα σύννεφα είναι στη διαφθορά, στην ατιμωρησία, στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών

«Ο υπουργός μίλησε για μαύρα σύννεφα, που υπάρχουν πάνω από τον τόπο. Ναι, υπάρχουν μαύρα σύννεφα. Και, κυρίως, τα μαύρα σύννεφα είναι στη διαφθορά, είναι στην ατιμωρησία, είναι στην κρίση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα και είναι και στον τοξικό δημόσιο διάλογο.

Διευκολύνει την ατμόσφαιρα η Νέα Δημοκρατία, όταν δεν καταδικάζει ανθρώπους, κορυφαία της στελέχη, τον αντιπρόεδρό της, που επιτίθεται με τέτοιο τρόπο σε δημοσιογράφους;», σχολίασε στη δευτερολογία του στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στις παρατηρήσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά.

Σημείωσε πως περίμενε από τον κ. Σχοινά, λόγω της μακρόχρονης θητείας του στα όργανα της ΕΕ, να καταγγείλει αυτήν τη συμπεριφορά.

«Αυτά δεν είναι στοιχείο της μαύρης ατμόσφαιρας; Ή δεν είναι στοιχείο της μαύρης ατμόσφαιρας ο κ. Μπελέρης να ηρωοποιεί τον Κασιδιάρη;

Τα άκρα είναι μέσα σας και πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής. Είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για την απόδοση ευθυνών, στην οποία είχε αναφερθεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως το «λένε αυτοί που είπαν ότι θα αναθεωρήσουν το άρθρο 86 και το άφησαν ίδιο για να μην επιτρέπουν στη δικαιοσύνη να ελέγχει τους υπουργούς τους; Ποια απόδοση ευθυνών; Εδώ προχθές είχαμε την άρση ασυλίας Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τι κάνατε; Επιτρέψατε να υπάρχει απόδοση ευθυνών ή σηκώσατε τείχος προστασίας;» συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε πως το ΠΑΣΟΚ ό,τι κάνει, το κάνει θεσμικά, ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ πως δεν μπορεί να μιλάει για απόδοση ευθυνών όταν δεν ψήφισε τις άρσεις ασυλίας των κκ Λαζαρίδη και Αυγενάκη.